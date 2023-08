El presidente Gustavo Petro se refirió de nuevo al caso de la multinacional Odebrecht y aseguró que no han pagado 'ni un solo peso' de la multa a Colombia, pero además, lanzó una acusación contra la Fiscalía.



"El señor Odebrecht no le ha pagado un peso de la multa a Colombia (..) ¿Por qué? No porque hayan sido muy astutos - son criminales de una red que en este caso no es de narcotráfico sino de robo de recursos públicos vía contratación en varios países de América Latina-. Pero no fue porque se escaparon a tiempo, fue porque la misma Fiscalía les permitió irse", aseguró Petro desde el Congreso Internacional Lucha Contra La Corrupción y la Recuperación de sus Activos.

Luego dijo que esto sucedió porque, según él, "ya sabían que si se iban a Brasil no había acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento y entonces no eran extraditables, podían fácilmente no pagar los requerimientos de la justicia colombiana y sobre todo, no se necesitaba que hablaran sino lo necesario".

Francisco Barbosa anuncia imputaciones por Odebrecht Foto: Fiscalía

Las declaraciones de Petro se conocieron después de que la Fiscalía presentó una nueva imputación de cargos contra 22 personas por la corrupción y sobornos de Odebrecht en Colombia. La imputación incluye a la cúpula de la multinacional.



De acuerdo con el ente acusador, estas personas habrían creado una "empresa criminal" para entregar más de 80.000 millones de pesos en sobornos, durante al menos 8 años.



Según informó el fiscal Gabriel Jaimes, desde la sede matriz de la empresa en Brasil se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas, que estaba dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo, incluyendo Colombia, donde "con ofrecimientos y entrega de dinero contaron con la ayuda de altos funcionarios como ministros y directores de institutos; congresistas, funcionarios públicos de distintos niveles, lobistas, contratistas y particulares".



La investigación de la Fiscalía mostró que los sobornos no eran registrados en los balances contables de la multinacional, pero sí eran enviados a compañías financieras en el exterior, y para distanciar el beneficiario de los sobornos, las transferencias se escalonaban hasta cuatro niveles.



