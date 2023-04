El presidente Gustavo Petro tendrá una cita clave este jueves. Por primera vez dialogará en persona con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El encuentro será a la 1:20 p.m. de la tarde en la oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington.



En declaraciones a medios de comunicación, antes de su reunión con la presidenta emerita Nancy Pelosi, dijo que no cree que se vaya a hablar el tema de las extradiciones con Biden. "No creo, por ahora todo sigue igual", manifestó al ser preguntado sobre la posibilidad de poner esa discusión sobre la mesa hoy.



Por otro lado, el mandatario colombiano dijo que el encuentro con el presidente de EE. UU. será de "dos personas que son diferentes, obviamente, que tienen unos puntos de común de la agenda internacional. Indudablemente el tema climático es una agenda común ente el presidente Biden y nosotros".

#AEstaHora | El Presidente @petrogustavo hace declaración a medios a la salida de la residencia de la Embajada de Colombia en Washington, antes de la reunión con Presidenta Emerita Nancy Pelosi @SpeakerPelosi, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. 🇨🇴🇺🇸 pic.twitter.com/UnRdOTyuDy — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 20, 2023

Por otro lado, aseguró que este miércoles se reunió con miembros de la bancada progresista de ese país y dijo que es necesario hacer una alianza por el progreso, tal como lo propuso el expresidente Jhon F. Kennedy.



Dijo que ese proceso comienza por "una democratización del mundo agrario. Porque el campesinado puede tener acceso a al tierra fértil y la producción de alimentos pueda crecer en Colombia con la ayuda del Estado y del Gobierno".



Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: EFE

Petro, adicionalmente, insistió en su tesis que ha llevado a escenarios internacional sobre el fracaso de la guerra antidrogas. "Estos 50 años demuestran un balance en números absolutamente desastroso, tanto acá en los Estados Unidos como en América Latina. La degradación democrática es mayúscula, el número de muertos se cuenta por millones".



El jefe de Estado dijo que los cambios de consumo que se están registrando "literalmente están matando buena parte de esta población".



"Queremos abrir la discusión sobre este tema y cómo se articula la política internacional de las drogas con el incremento de la violencia en Latinoamerica y Colombia. El camino de la paz pasa por entender estas circunstancias de forma diferente", concluyó.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

