"Hay que cuidar a esa primera juventud de 18 a 20 años", esas fueron las palabras con las que el presidente Gustavo Petro hizo un primer balance del lamentable atentado en Neiva, Huila, que cobró la muerte de siete uniformados de la Policía Nacional.



El presidente informó que, del puesto de mando unificado que fue instalado en la noche de ayer, se establecieron detalles de las circunstancias que pudieron llevar a la comisión del ataque a los uniformados. El primero de ellos, la falta de comunicación e interconectividad en el occidente del departamento.



Además, reveló que el auxiliar Gustavo Alberto Esquivel Rojas, quien sobrevivió al atentado, permaneció incomunicado hasta que fue encontrado por las autoridades.

"Esos muchachos y muchachas no pueden estar en sitios de alto riesgo, donde se necesita capacidad, mucha más experiencia y más años (hay que decirlo). Y en esa medida le he pedido al director general de la Policía que haga el balance y saque de ese tipo de zonas, del tránsito hacia esas zonas, a lo que hoy se denomina auxiliares de Policía", dijo el primer mandatario.



A su vez, el presidente Petro afirmó que "entre más se hable de paz, más se debe estar listos desde muchos puntos de vista".



Además, comunicó que la primera decisión que se dio tras el encuentro del PMU en Huila, es que las zonas que eran consideradas zonas de conflicto antes de los acuerdos del Teatro Colón, deben seguir siendo consideras y tenidas en cuenta. "Así no hayan aparecido hechos de violencia aún".



Y agregó: "Porque es un territorio que quiere ser accedido por nuevos actores de la violencia, porque en lugar de realizarse la consolidación como lo denominaron para que sea el Estado y la ciudadanía del territorio quienes estén allí ejerciendo soberanía. Siguen siendo territorios en disputa y muchos están ocupados por nuevos actores".

EN DESARROLLO...