Petro dice que no ha ejecutado suspensión de Leyva por visita de Consejo de Seguridad

En un extenso trino, el presidente Gustavo Petro pidió a la comunidad internacional que se preste atención a la situación en Colombia ante una supuesta persecución a sus cercanos. Además de esto, el mandatario defendió la decisión de no ejecutar, por ahora, la suspensión del canciller Álvaro Leyva, impuesta por la Procuraduría.



De acuerdo con lo dicho por el primer mandatario, no se ha llevado a cabo dicha acción debido a que está a la espera de que se haga la visita del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que empezará el próximo miércoles. La permanencia del canciller ha generado debate, pues de acuerdo con el ordenamiento colombiano, dicha suspensión debía ser de inmediato cumplimiento.



En ese mismo trino, el mandatario lanza duros cuestionamientos en contra de la Fiscalía, ya que reiteró su versión de que lo está investigando sin tener competencias. Hizo principalmente mención a la diligencia adelantada en Fecode, donde el ente acusador buscó pruebas sobre una donación a la campaña presidencial por 500 millones de pesos.



Al final dichos dineros fueron a parar a la Colombia Humana, pero se está buscando si hay elementos que demuestren que el partido fue usado como puente para que esos dineros llegaran a la campaña presidencial.

El canciller Álvaro Leyva. Foto: Getty Images

"Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito; desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del Presidente del cargo elegido por el pueblo", dijo el mandatario sin aportar mayor evidencia frente a las supuestas a los derechos humanos.



En ese sentido, el presidente Petro comparó donaciones que en el pasado se hicieron al Centro Democrático por parte de personas jurídicas para decir que, en su caso, están buscando que se criminalicen los aportes que hizo Fecode a la Colombia Humana. Incluso, llegó a hacer mención de lo que se conoció como la 'Ñeñepolítica'.



El presidente también habló de una supuesta ruptura institucional causada por la terna de mujeres que presentó y a la que supuestamente intentarían frenar. Además, llegó a enmarcar como acciones en contra de su gobierno la suspensión de Leyva y la posible vinculación de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos, al caso de los dineros de Fecode que supuestamente habría sido dirigidos en un primer momento a la campaña Petro.



"La Fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó", afirmó el presidente, que habló de un supuesto intento de sacarlo del poder. Sobre esto pidió una movilización. "Llego el momento de la expresión popular", concluyó.



Las declaraciones del presidente Petro causaron reacciones a los pocos minutos. "El recurso que le queda al presidente Gustavo Petro al no poder gobernar, ser ineficiente, improvisador y mal gobernante es la victimización. Su falta de liderazgo lo quiere tapar con teorías de la conspiración. Realmente patético", dijo el concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático.



El senador David Luna fue otro de los que rechazó la actitud asumida por el primer mandatario: "El hoy presidente Petro, ante la incapacidad de cumplir las promesas que hizo como candidato, acude a su tradicional estrategia de deslegitimar las instituciones afirmando que 'no lo dejan gobernar' y así tratar de justificar su notada incompetencia" A esto, el de Cambio Radical agregó: "Señor Presidente, por favor respete la democracia, acate las decisiones judiciales, gobierne y sobre todo, trabaje".

🚨La democracia colombiana está en riesgo.



Este es el mensaje más peligroso de Gustavo Petro y el que evidencia su verdadera intención: aferrarse al poder.



Petro se siente acorralado. Nuevamente ha sido expuesto con un nuevo escándalo por financiación irregular e ilegal en su… https://t.co/zw1X2PMZbf — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) February 3, 2024

"Este es el mensaje más peligroso de Gustavo Petro y el que evidencia su verdadera intención: aferrarse al poder. Petro se siente acorralado. Nuevamente ha sido expuesto con un nuevo escándalo por financiación irregular e ilegal en su campaña", dijo por su parte el senador Miguel Uribe.

REDACCIÓN POLÍTICA

