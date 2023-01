Desde Buenos Aires, Argentina, donde se encuentra este martes, el presidente Gustavo Petro hizo una nueva defensa del expresidente de Perú Pedro Castillo y pidió fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.



"¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del Sistema Interamericano, a pesar de que nuestros gobiernos firmaron en el pasado el tratado? ¿Por qué tienen que haber golpes parlamentarios y violentos? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente, hoy están presos, cuando deberían estar en esta mesa?", planteó el mandatario durante su intervención en el Cumbre de la Celac.

"¿Por qué se le vulneran, a partir de autoridades administrativas e incluso parlamentarias, los derechos políticos a cualquier ciudadano o ciudadana, cuando la carta que firmamos todos en 1972 no permite que se le violen los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana si no es por sentencia de juez penal?", se preguntó el presidente colombiano.



Petro recordó que él es presidente gracias a la protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “¿Por qué no fortalecemos el Sistema Interamericano? Esa carta debemos ampliarla hacia los derechos ambientales, de la mujer y colectivos de última generación ¿Por qué no fortalecemos su poder judicial?”, dijo.

“¿Por qué presidentes elegidos popularmente, tienen que estar presos?”: Petro continúa su defensa por el expresidente Pedro Castillo. Ahora lo hace desde la Celac. pic.twitter.com/2byECvYlYm — Ingrid Karina Soler (@ingridsoler) January 24, 2023

El analista Jairo Libreros dijo que Petro tiene dos discursos, uno político, claramente dirigido al país, donde se muestra "someramente respetuoso" de la institucionalidad interamericana a tal que punto que reporta que logró volver a la alcaldía y es presidente por la decisión de la Comisión interamericana.



"Pero en el exterior es muy critico de esa institucionalidad y no quiere aceptar que Pedro Castillo cometió un acto arbitrario que lo convirtió en un dictador. Castillo no respetó las instituciones", agregó.



"El maneja un doble discurso y tiene siempre ejemplos. Considera que la institucionalidad interamericana no protege como debe ser a los mandatarios progresistas", dijo.



Por su parte Mauricio Jaramillo, catedrático de la universidad del Rosario, dijo que Petro plantea el tema en la Celac porque es el escenario natural para América Latina a fin de ventilar estas polémicas y muestra el debilitamiento de la OEA.



"se confunden dos cosas, uno es que Castillo se equivocó, pero tiene razón Petro cuando dice a que a Castillo una vez destituido le han violado algunos derechos, entonces es absurdo que le declaren prisión preventiva", dijo el profesor.



Agregó que a castillo se le están violando derechos políticos, pero la Constitución es cara que si destituyen al presidente sigue la vicepresidenta, y Petro se equivoca al no reconocerla.



