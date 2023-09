El presidente Gustavo Petro se pronunció este viernes sobre la crisis que hay en el Darien - frontera con Panamá - por la migración irregular que está alcanzado cifras históricas este año.



(Puede leer: Las claves de la tensión entre Colombia y Panamá por la crisis migratoria en el Darién)

El mandatario señaló que es necesario "desbloquear económicamente a Venezuela" para poder, de verdad, "frenar el desastre humanitario del éxodo por el Darién".



La declaración de Petro se da dos semanas después de que Panamá señaló que está evaluando tomar medidas "más contundentes" para frenar la migración irregular. El ministro de Seguridad de ese país Juan Manuel Pino, incluso, acusó a Colombia de no estar haciendo lo suficiente para atender esta problemática.

El Darién es uno de los pasos de los migrantes que se dirigen a EE. UU. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

"La comunicación y el manejo que ha tratado de darle Panamá (a la migración) a través de la cooperación internacional ha caído en oídos sordos; hay países del sur que no le están prestando la debida responsabilidad a este tema”, aseguró Pino hace unos días.



Y agregó: “Lógicamente, Panamá debe tomar sus decisiones internas y externas” y en los próximos días “estará tomando medidas y acciones contundentes”. Entre esas medidas está tratar el tema de la migración como un asunto de seguridad nacional y, eventualmente, militarizar la frontera con Colombia, que tiene 266 kilómetros de espesa selva.



Sin embargo, esa última opción no serviría de mucho, según han señalado analistas consultados por este diario y el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García.

Carlos Fernando García, director Migración Colombia. Foto: EFE / AFP

En entrevista con EL TIEMPO, García señaló que "lo que han planteado no es una posición oficial de Panamá. (Eso) no ha sido manifestado ni por el Canciller ni por el Presidente panameño, los legítimos representantes de la República de Panamá ante el conjunto de países del continente, por lo que esto no nos debe llevar a apresurarnos o hacer conjeturas y, por ende, Colombia oficialmente no puede manifestarse".



Pero además, afirmó: "Un cierre de la frontera no es posible, además es inservible porque no permite lograr los objetivos de parar un flujo migratorio. Físicamente es imposible para las Fuerzas Armadas, por ejemplo, si nosotros nos propusiéramos hacer un cierre. (Este fenómeno) es muy complejo, de tal manera que si se cierra una parte, se abre el flujo en otro lugar".



Ahora bien, el pronunciamiento de Petro se da el mismo día que el canciller Leyva sostuvo un encuentro en Necoclí con la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall; la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson y el subsecretario de Estado de gestión y recursos, Richard Verma.

Canciller Leyva en reunión con altos funcionarios de Estados Unidos. Foto: Cancillería

En la reunión, sin embargo, no hubo presencia de algún representante panameño. Este diario conoció de una fuente enterada del proceso que en el país centroamericano habría molestia con Colombia y Estados Unidos por la cercanía con la que están manejando esta situación.



El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, señaló que en la reunión de este jueves ambos países manifestaron que es necesario aumentar la cooperación bilateral que permita enfrentar la migración irregular.

