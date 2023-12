Petro dice que es ‘ilusorio’ compra de tres millones de hectáreas para cumplir acuerdos

El presidente Gustavo Petro habló ayer, en Buenos Aires, Cauca, de las dificultades para cumplir con el primer punto del acuerdo de paz con las extintas Farc. El mandatario cuestionó la meta establecida por el texto e incluso señaló que para cumplirlo en su gobierno de haber al menos un millón de hectáreas de tierras compradas.

“No tenemos Estado, se nos queda pequeño para poderlo hacer y tengo temor de que esa cifra de tres millones de hectáreas que quedó escrita en los acuerdos de paz se vuelva ilusoria si no somos capaces nosotros mismos, si no tenemos la audacia suficiente de lograr números que sobrepasen, al menos, el millón de hectáreas en este Gobierno", fue lo dicho por el primer mandatario.



Vale recordar que los acuerdos de la Habana están planteados desde el 2016 a 2030. Gran parte de estos objetivos deben cumplirse para ese entonces. Sin embargo, a siete años de cumplirse con la fecha límite, los avances aún no son notorios, sobre todo en temas de tierras y similares.



En ese sentido, según el presidente Petro, para el próximo cuatrienio debe escogerse otro presidente de línea progresista para seguir con la implementación tal como la ha formulado su administración.