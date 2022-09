Gustavo Petro, el presidente de Colombia, terminó su agenda en Estados Unidos con una participación en las Naciones Unidades y otros espacios de encuentro multilateral con dirigentes de todo el mundo. Al termino de esa actividad, Petro afirmó que se está en la "antesala" para que comiencen las negociaciones con el Eln.



Petro afirmó que en las últimas semanas y por cerca de dos meses se ha avanzado en reuniones exploratorias con el grupo armado del Eln y, en esa medida, considera que "en cuestión de días" se iniciará el proceso de diálogo y negociación conjunta desde el Gobierno Nacional.



(Lea: Presidente Gustavo Petro anuncia que propondrá un ‘cese del fuego multilateral’)

"Ya ha existido un contacto oficial de funcionarios de Gobierno, los delegados a este tipo de temas, el alto comisionado para la Paz con miembros de disidencias. Es cuestión de días y en cuestión de días se va a plantear un tema público, la posibilidad de un cese multilateral del fuego", dijo Petro.



El Presidente aseguró que con este proceso de cese multilateral "se daría el inicio del fin de la violencia en Colombia", además, confirmó que todos los grupos al margen de la ley se podrán adherir y desde las Fuerzas Militares también se suspenderían toda clase de acciones de contraataque.

Se daría el inicio del fin de la violencia en Colombia FACEBOOK

TWITTER

"Claro que el Ejército va a funcionar, llegando al territorio donde hoy no llega porque están las organizaciones narcotraficantes controlando el territorio", agregó.



(Le sugerimos: Gustavo Petro desmiente que se fuera a reunir con Joe Biden: 'No había cita')



De esta manera, el primer mandatario dejó en claro que la propuesta de detener el fuego, no significa que las Fuerzas Militares van a renunciar a sus actividades operativas en el territorio, por el contrario, manifestó que la intención es que puedan llegar a las regiones y territorios en el país donde hay una fuerte presencia subversiva.



En esa línea, Petro también se refirió sobre el problema de ocupación de tierras que se ha dado en el país por parte de campesinos, grupos étnicos y otros actores sociales, el mandatario aseguró que se va a fortalecer presupuestalmente la restitución de tierras "para que no nos demoremos un siglo para reparar a las víctimas".



(Siga leyendo: 'Las Farc ya desaparecieron’: Rodrigo Londoño)



"Esa restitución de tierras a sus legítimos poseedores se debe hacer en el lapso de pocos años y podamos hacerle entonces un retorno a la normalidad en ese aspecto", indicó.

REDACCIÓN POLÍTICA