El presidente Gustavo Petro afirmó en la noche de este viernes que la mayor parte de la reforma de la salud ya fue concertada con los tres partidos no petristas de la coalición de gobierno: Liberal, Conservador y ‘la U’. “Después de varias discusiones hemos concertado el 95 por ciento de la reforma de la salud, faltan 3 puntos por definir”, dijo en su cuenta de Twitter. “El día lunes se terminaría la ponencia que será presentada al Congreso”, agregó.



Con el anuncio del mandatario se cerró una jornada frenética alrededor de la construcción del articulado de esta reforma, una de las iniciativas banderas de su gobierno que, junto con la reforma pensional y laboral, forman parte de su paquete de transformaciones sociales con el que espera cumplirles a sus electores las promesas hechas en campaña.

Tanto este viernes como el jueves hubo tensión con el Ministerio de Salud por la “discusión”, como la define el Presidente, ya que para los delegados de los partidos había aspectos que continuaban en la redacción y que deberían retirarse.



Los desacuerdos, que pasaban porque los partidos consideran negativo que haya una burocracia adicional, y sobre todo en tiempo electoral, hicieron que los delegados de los partidos se comunicaran, entonces, con sus respectivos líderes: César Gaviria Trujillo (Liberal), Efraín Cepeda (Conservador) y Dilian Francisca Toro (‘la U’). Luego, al sentarse de nuevo a trabajar, algunos de ellos mostraron su escepticismo y dijeron que de seguir así era necesario dejar constancia en un documento sobre los cinco puntos que separaban al Gobierno de los partidos.

Esto, con el objetivo de que se lo llevaran al Presidente a Palacio y él tomara una decisión: o aceptaba retirar los cinco puntos que los delegados de los partidos y sus jefes creían inconvenientes o preferirían no votar positivamente el proyecto, de acuerdo con información suministrada por senadores de los partidos Liberal y Conservador. No obstante, después de un cruce de argumentos, la situación comenzó a fluir.



De hecho, la directora de ‘la U’ le confirmó anoche a EL TIEMPO que, si bien el jueves se presentaron dificultades, por lo cual la reunión se extendió hasta pasadas las 9 de la noche, ya hay consenso en un 95 por ciento del articulado, como lo indicó el Presidente. Y sobre los puntos que aún falta por concertar, afirmó que los tres partidos no piensan ceder, pero que –desde su punto de vista– no cree que sean problemáticos, pues no ve razones para que el Gobierno se niegue a cambiarlos.

De estos, resalta dos. El primero tiene que ver con unos fondos territoriales que el Ejecutivo busca crear, algo con lo que los partidos no están de acuerdo. Lo segundo a lo que se oponen es al carácter transitorio de las gestoras de salud en las que se convertirían las EPS, una vez abandonen su posición dominante y la integración vertical, entre otras modificaciones.



“La doctora Dilian Francisca está en Santa Marta, pero desde allá ha estado muy pendiente y ahora se encuentra muy optimista”, dijo una fuente del Partido de ‘la U’.

Es claro que el Gobierno busca no tener un nuevo tropiezo en una semana en la que decidió hundir la reforma política. Además, se trata de una situación límite porque si bien la reforma de la salud fue la primera en presentarse con todos los focos ante el país, han pasados los días y aún no tiene texto.



“Hemos avanzado bastante con el presidente Petro en convencerlo de que lo mejor es un acuerdo. No estamos cerca, dada la dificultad que se tiene en aceptar el tema de gestión del riesgo. (...) Las charlas con el jefe del Estado han sido buenas y estamos trabajando en una dirección que a él le satisface”, afirmó esta semana el expresidente César Gaviria. Pero dijo que “la ministra (Corcho) es un poco más complicada, y como que no le asusta que uno le diga que el sistema se puede colapsar”.



