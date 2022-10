El presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica de las últimas semanas sobre los contratos tanto de explotación como de exploración petrolera, carbonera y gasífica que están vigentes en Colombia.

El jefe de Estado señaló en su cuenta de Twitter: "Los contratos de explotación petrolera, carbonera y gasífica continúan normalmente. Los contratos de exploración vigentes continúan normalmente. No hay ninguna prohibición".



Esta aclaración hizo parte de una respuesta del jefe de Estado a una publicación de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.



"Las decisiones de Petro que ejecuta su ministra Irene Vélez de prohibir el petróleo y el gas (que son el primer ingreso del Estado y las primeras exportaciones del país) tiene disparado el dólar. La deuda pública se aumentó en 85 billones. No hay ni tributaria ni plata que alcance", aseguró la congresista.

A esto, Petro respondió: "La oposición puede criticar, pero tenemos el derecho de defendernos de la mentira". "Quien subió la deuda de Colombia fue el presidente que usted apoyo y eligió, Paloma", agregó.



Luego aclaró que "En ninguna parte del país se ha prohibido ni el petroleo ni el gas, seguirán produciéndose normalmente".



Este tema ha sido un punto de discordia entre dos ministros del gabinete: la ministra de minas y energía, Iréne Vélez y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.



Vélez, por un lado, ha insistido en repetidas ocasiones que no se van a firmar más contratos de exploración. Una tesis que también ha replicado la viceministra de esa cartera, Belizza Ruiz Mendoza, quien también dijo que no se firmarán más contratos de este tipo. También dijo que si Colombia necesita importar gas, lo hará.



La ministra, igualmente, ha aclarado que los contratos que están vigentes, así como lo manifestó Petro hoy, se van a respetar.



Hace poco, en una entrevista con la W, explicó que actualmente hay 117 contratos de exploración y que por eso no se buscaría firmar más. "No es una decisión caprichosa, es una decisión que se sustenta en el hecho de que tenemos 117 contratos en exploración. Que todavía tenemos ahí recursos que podrían convertirse en reservas importantes tanto en gas como en petróleo, entonces no queremos salir a presionar la frontera extractiva en un contexto de crisis climática y ambiental global sin antes haber resuelto qué está pasando con esos contratos”, le dijo a ese medio.



Ocampo, por el otro lado, salió a decir que dicha decisión aún no estaba tomada.



Ahora es el presidente Petro quien se sumó a estas diversas declaraciones de sus funcionarios que han generado confusión entre la opinión pública y críticas por parte de la oposición.



