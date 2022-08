El presidente Gustavo Petro participó en la mañana este viernes en la conmemoración del aniversario número 94 del batallón Guardia Presidencial.



En el acto de conmemoración el mandatario dijo que dicha institución tiene como objetivo "ser la primera línea" de la defensa de la democracia, lo que implica una responsabilidad personal, intelectual, patriótica y con la Constitución.

Petro fue claro al señalar que la lealtad de las Fuerzas Militares debe estar antes que nada con la Constitución Nacional, que es la expresión de un pueblo constituyente. "El pueblo es el que manda en una democracia", dijo Petro.



El mandatario dijo que Colombia necesita profundizar mucho más su democracia y señaló que este país requiere de un gran esfuerzo de la sociedad y de quienes la dirigen para obtener unos objetivos que son básicos: Justicia social, justicia ambiental y la paz.



.El jefe de Estado se refirió inclusive al atentado en Norte de Santander, donde estará este viernes, y que dejó seis heridos. "Son los primeros hechos y no hemos alcanzado a los primeros 15 días de estar en este gobierno y nos va mostrando la enorme distancia que hay para alcanzar la paz de Colombia", señaló Petro.



"Ese es un objetivo. Hay quienes ya creen que es una una ilusión y hay quienes creen que eso es inalcanzable, y hay quienes creen incluso que no lo deberíamos alcanzar, pero los seres humanos debemos vivir en paz y queremos una existencia plena y una vida más digna para los hijos", señaló el presidente.



En ese sentido dijo que indudablemente si para ello hay que construir justicia social y justicia ambiental, aunque admitiò que eso trae sus peligros.



Petro aseguró que en toda sociedad el peligro existe pero lo que hay que buscar es que no sea armado sino que simplemente se coloque en la mesa de las movilizaciones y de las discusiones intelectual.



El jefe de Estado dijo que, por ejemplo, el Batallón Guardia Presidencial debe discutir mas no deliberar políticamente. "Defender la democracia es defender la libertad", les señaló Petro.



