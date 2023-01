Tanto el presidente Gustavo Petro, como sectores de la oposición, están convocando a las personas a las calles el próximo 14 de febrero, pero con propósitos distintos.



Por el lado del Ejecutivo, la propuesta es ir a las plazas públicas a discutir aspectos de las reformas que planean sacar adelante este año. Aunque por ahora, no se sabe cómo será la logística de esa iniciativa.



Por el lado de la oposición, el representante Miguel Polo Polo ha estado llamando en sus redes sociales a ciudadanos para que salgan a marchar ese mismo día para protestar en contra del gobierno de Petro.



Y es que tras el anuncio de la ministra de Minas, Irene Vélez, sobre la no firma de nuevos contratos para exploración de gas y petróleo, Polo Polo calificó de "guerrillero" al presidente Gustavo Petro, y de “delincuentes” a sus miembros del gabinete.



"Me niego a creer que este guerrillero y su gabinete de delincuentes destruirán el país y nosotros solo quejándonos en redes. Llego la hora de despertar. Desde las veredas más profundas de nuestra nación, hasta las ciudades más grandes, tenemos que levantarnos contra este gobierno", sostuvo en su cuenta de Twitter.



Por sus declaraciones, el presidente del Senado Roy Barreras, y el de la Cámara, David Racero, pedirán a la Corte Suprema de Justicia que lo investigue.



Ahora bien, la idea del Presidente de 'discutir en las calles' no cayó bien en todos los sectores. Algunos lanzaron críticas a su iniciativa.



La senadora del Centro Democrático lo tildó de "populista", mientras que su colega de Cambio Radical, David Luna, mencionó: "La ciudadanía lo acompañó en las calles en su momento cuando era candidato presidencial. Hoy es su responsabilidad gobernar, ya no está en campaña. Las reformas deben tramitarse en las instancias que les corresponde. ¡Esto no es un juego!”.



Frente a esto, el jefe de Estado defendió su propuesta. Este domingo argumentó que "las reformas que propone el gobierno se han discutido por los movimientos sociales (sic) desde hace años en las calles". Puso como ejemplo que "la mayor reforma laboral progresista de la historia de Colombia se discutió entre Alfonso López, el presidente y el movimiento obrero, en la plaza pública".

Igualmente señaló que no duda que habrá opositores a los cambios que propone, pero recalcó que "la plaza pública también es un lugar de discusión".

Las reformas que propone el gobierno se han discutido por los movimientos siciales desde hace años en las calles.



