Un reporte del Grupo de Análisis del Mercado Laboral (Gamla) del Banco de la República señaló que de aprobarse la reforma laboral las empresas se verían obligadas a despedir a unos 450.000 de sus empleados formales en un horizonte de entre 3 y 4 años.

En este informe se indicó que el rango de los recortes iría de entre 152.000 a 746.000, en función de la respuesta estimada del empleo formal a los costos salariales, lo que equivale a una reducción de 2,1 puntos porcentuales de la tasa de formalidad. Todo ello en un escenario medio.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro manifestó que “el documento no es oficial del Banco de la República sino de un grupo de estudio que usa una metodología, en mi opinión cuestionable”.

En el estudio, según los investigadores, con la reforma laboral habría incrementos del costo promedio asociados tanto al componente salarial como al de las indemnizaciones en el caso de despidos injustificados.

Sobre este estudio, Petro citó que “tanto Keynes como la economía política, por ejemplo, afirmaban que no existía un mercado de trabajo, este grupo dice que sí. Para Keynes, como para la Economía Política, tesis en las que nos sustentamos, el empleo depende de la capacidad productiva de la sociedad”.

El mandatario explicó que hay población no empleada abundante, por lo que “el empleo dependerá de abaratar el crédito, la energía, de proteger del comercio exterior en las producciones intensivas en empleo, de hacer producir la tierra, etc, y no de la tesis anacrónica, sobre que el empleo crece porque se abarata el salario, que se ha comprobado con los datos, no es cierta para Colombia”.

Mi estimado periodista. El documento no es oficial del Banco de la República sino de un grupo de estudio que usa una metodología, en mi opinión cuestionable. Tanto Keynes como la economía política, por ejemplo, afirmaban que no existía un mercado de trabajo, este grupo dice que… https://t.co/PX4bPSKMG5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 10, 2023

Para Petro, toda la política económica del Gobierno gira alrededor de pensamientos teóricos económicos diferentes a la base teórica del artículo en mención.

“Si abaratando el salario se creara empleo, Colombia tendría pleno empleo pues es uno de los países de América con el más bajo salario mínimo de la región y Alemania tendría el mayor de los desempleos mundiales”, añadió.

Y agregó: “Contrario a la falsa teoría del artículo, Colombia tiene de los peores salarios, de las jornadas laborales más largas, una bajísima productividad y una tasa real de desempleo salarial que llega al 60 por ciento de su población activa”.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

