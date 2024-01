Petro menciona financiación de campaña Duque y el exdirector del Dapre le responde

Luego de que este domingo, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló una serie de actas de Fecode que demostrarían que una donación de 500 millones de pesos tenía como destino original la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, pero que ingresaron como donación a la Colombia Humana, el primer mandatario se defendió en X e insinuó que hay un doble rasero por parte del Consejo Nacional Electoral para estos casos.



Para defender los 500 millones que habrían ingresado a su campaña, el presidente Petro se refirió a unos supuestos aportes que habrían entrado a la campaña presidencial de Iván Duque.



"La empresa inmobiliaria CMB SAS le donó a la campaña de Duque, según acta firmada, 560 millones. Cosa que estaba prohibida. Ante el hecho decidieron cambiar la donación hacia el partido Centro Democrático, hecho que es legal", señaló el presidente Petro.Luego, mencionó que en ese caso no hubo allanamientos ni se iniciaron procesos penales y que, de hecho, "el Consejo Nacional Electoral determinó que el hecho era legal".

"A nosotros no nos pasa lo mismo. Allanaron el sindicato de maestros porque le donó, según acta, 500 millones al partido Colombia Humana, y por ello iniciaron procesos penales sin concepto del CNE", agregó, insinuando un doble rasero por parte del Consejo Nacional Electoral.



Después de defenderse, el mandatario fue más allá y dijo: "Estamos bajo toda una persecución política ejercida por los funcionarios de Duque que controlan la Fiscalía".



“Desconozco los documentos que indiquen que esos dineros fueron a parar a la campaña. No creo que existan esos documentos. No es cierto, esos documento no existen porque eso no ocurrió”, le dijo Eduardo Noriega, enlace de la colectividad con el Pacto Histórico, a EL TIEMPO este martes.

Qué respondieron los exfuncionarios del gobierno Duque

El exsecretario general de la Presidencia de la República, Víctor Muñoz, le respondió directamente al presidente a través de su cuenta de X. El exfuncionario, que fue uno de los estrategas de la campaña de Iván Duque, señaló que en segunda vuelta no se recibieron aportes de personas o personas, y que todo se financió con el "anticipo de ley y créditos a tasas de mercado".



"En primera vuelta solo se recibieron aportes de personas naturales y en ningún caso, superiores a 80 millones de pesos. En consulta como lo permitió la resolución del CNE se recibieron aportes de personas naturales y de 11 empresas y en ningún caso un valor superior a 50 millones de pesos", agregó Muñoz.



Según Muñoz, la campaña y el partido tenían cuentas independientes y estructura financiera independiente y la única persona autorizada para recibir donaciones en la campaña era el gerente.



"Se han hecho innumerables revisiones, incluidas las de CNE a las cuentas de la campaña y como está soportado y demostrado, todas las cuentas de la campaña estuvieron en regla", concluyó.

