El presidente Gustavo Petro se encuentra en Alemania en medio de un viaje que busca fortalecer las relaciones diplomáticas con ese país y realizar algunas reuniones que tienen como temática central la transición energética.



Este jueves, el Presidente sostuvo un encuentro en el Instituto Iberoamericano con una comunidad de colombianos que viven en el país europeo. En medio de su discurso, el primer mandatario cuestionó que los connacionales que deseen pedir la nacionalidad alemana tienen, por obligación, que renunciar a la colombiana.



El jefe de Estado aseguró que tratará dicho tema con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y con el canciller Federal Olaf Scholz, con quienes se reúne este viernes.

“No puede ser que, ante una segunda ciudadanía, se tenga que renunciar a la ciudadanía de la tierra madre. No tenemos que sentirnos amedrentados, sino que nos sintamos orgullosos de nacer en el país de la belleza”, dijo.



“Eso no puede ser. Será un tema que dialoguemos mañana cuando hablemos con el Presidente y el Canciller, según la agenda, será el primer punto. Habrá que hacer un esfuerzo, indudablemente”, agregó.



En el encuentro con los colombianos estuvieron presentes los ministros de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán; Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, y Minas y Energía, Irene Vélez; el profesor Hermann Parzinger, Presidente de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, y Barbara Göbel, Directora del Instituto Iberoamericano de Berlín.



Según la embajadora de Colombia en Alemania, Yadir Salazar Mejía, en Alemania residen alrededor de 30.000 colombianos y la colombianas. También hay cerca de 4.000 estudiantes colombianos en universidades alemanas.



