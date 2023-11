¿Cuáles son las claves para que el diálogo del Gobierno funcione? Sectores opinan

La fotografía del presidente Gustavo Petro con buena parte de los grandes empresarios del país es una de las instantáneas del 2023. Esa imagen, que en el pasado no habría generado tanta expectativa, se convirtió en noticia obligada por cuenta de una relación que no había tenido la fluidez de años anteriores. Por eso, al caer la tarde del martes 22 de noviembre en la Casa de Huéspedes Ilustres, en Cartagena, cuando el primer mandatario de izquierda de la historia colombiana posó con sus invitados se abrió un nuevo capítulo que genera expectativas.

A lo anterior se sumó un diálogo que hubo en Casa de Nariño con el expresidente Álvaro Uribe en el cual, si bien no se llegó a ningún acuerdo sobre la reforma de la salud, sí significó un nuevo acercamiento con sus contradictores.

El Gobierno ha insistido en la necesidad de poder llegar a un gran acuerdo nacional que incluya a diversos sectores. ¿Cuál es la clave para que este esfuerzo funcione esta vez? EL TIEMPO consultó algunos congresistas y gremios para conocer su opinión al respecto:

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI

"Son muy importantes las señales de disposición de conversación que ha dado el gobierno en estos días. Sin embargo, es sólo un primer paso en la posibilidad de que se pueda abrir un verdadero diálogo nacional que no puede ser otra cosa que activar la capacidad de expresión, pero sobre todo de escucha real alrededor de los grandes debates del país. Somos 50 millones de personas que tenemos la posibilidad, y casi que la obligación, de aportar y construir alrededor de los grandes desafios. Si el gobierno tiene la voluntad sincera de dialogar y construir, seguramente va a encontrar en nosotros interlocutores bien intencionados y abiertos a la elaboración de soluciones".

Paloma Valencia, Centro Democrático

“Lo que es importante de estos diálogos es que se den. Creer que se van a construir acuerdos en el corto plazo no lo veo factible. La relación gobierno-oposición no debe ser de paros nacionales, sino de debates francos sobre lo que le conviene a Colombia”.

Juan Fernando Cristo, Partido En Marcha

“Lo importante es que el Gobierno fije con claridad los parámetros y alcances de un eventual acuerdo nacional. Si se sigue acudiendo solo a la retórica sin aterrizar los temas, va a ser muy difícil avanzar en esas posibilidades. Hay que definir sobre qué temas se puede avanzar en acuerdos porque hacerlo simplemente de manera general no nos llevará a ningún puerto seguro. Yo considero que el primer punto de cualquier acuerdo nacional debe ser la implementación integral del acuerdo de paz con las Farc y la definición por consenso de una estrategia de seguridad para los colombianos".

Clara López, Pacto Histórico

“El diálogo debe orientarse a buscar un acuerdo progresivo de comunes denominadores. Que todos los sectores puedan convenir sin renunciar a las diferencias. Debe incluir eliminar todas las violencias, la física directa pero también la estructural que se manifiesta en la pobreza y ausencia de iguales oportunidades para todos, así como la ofensa y el insulto que polarizan e impiden la deliberación”.

María José Pizarro, Pacto Histórico

“Las claves para sacar adelante este gran diálogo nacional son sencillas: primero, la confianza, el reconocimiento del otro para poder empezar ese gran diálogo y para empezar a construir y proponer las claves para sacar adelante nuestro país y para que podamos ponernos en línea de los grandes países que han logrado superar la violencia y desigualdad y que hoy pueden tener diálogos más democráticos donde se respeten las distintas posturas y los modelos de país que desde distintos sectores sociales económicos y políticos estamos proponiendo.



Necesitamos un acuerdo francos, sincero, de cara a la sociedad colombiana. Necesitamos ponerle método, como se está haciendo, a este tipo de encuentros, por un lado, desde el Gobierno con los sectores empresariales, por otro lado, desde el Congreso con las fuerzas políticas que ojalá se pongan en disposición de sacar adelante las reformas que necesita el pueblo colombiano (...)".



David Racero, Pacto Histórico

“Para que la conversación a la que invita el presidente Petro tenga eco y alcance real se necesitan dos cosas: primero la voluntad política, sincera y genuina de quienes se sientan en la mesa. Esa voluntad debe partir de la premisa de que dialogar es la única opción de sacar el país adelante. Si no hay diálogo, lo que viene es la perpetuación del conflicto y Colombia tiene una historia de lo que significa la agudización del conflicto que puede llevar de nuevo a nuevas violencias. El díalogo siempre es el mecanismo para resolver disputas.



Lo segundo es un método expedito que contemple, por ejemplo, tiempos, estrategia y agenda acotada, no vamos a hablar de todos los problemas al tiempo. Por ejemplo en la reunión con los cacaos económicos del país se contemplaron 4 puntos en temas de educación, agroindustria y disminuir brechas regionales. No se tocó el tema de la reforma social ni la seguridad. Es decir, los diálogos, con quien se entablen, deben tener puntos acotados y una estructura dirigida por el Gobierno, en cabeza de una, dos o tres personas dedicadas a eso con un método expedito para llevarlo a buen puerto".

David Luna, Cambio Radical

"La clave principal es que el Presidente Petro le baje a su ego. Una cosa

es hablar y otra cosa es hacer. El anhelado acuerdo nacional, no es un acuerdo de

adhesión, se equivoca el Presidente al creer eso. Aquí se trata de construir desde la

diferencia si lo que queremos es que los diálogos con distintos sectores lleguen a

buen término. Yo invito al Presidente a escuchar y a construir desde la diferencia

porque la de él no es la única verdad".

Gabriel Carrasquilla, Academia Nacional de Medicina

"Lo que se requiere en este momento que, además del proyecto de reforma, el sector salud está en una situación sin precedentes, en la que hay una preocupante situación de incertidumbre, es pensar entre todos, sobreponiéndose a intereses económicos, políticos y demás; es dialogar con transparencia y sinceridad sobre cómo ofrecer a los colombianos el mejor sistema de salud posible, que garantice el derecho fundamental a la salud, que es lo establecido en la Ley Estatutaria de Salud. En mensajes dirigidos al señor Presidente y al señor ministro de Salud, la Academia de Medicina ha ofrecido ser un espacio imparcial, académico, técnico para que se dé esta concertación".

Augusto Galán, exministro de Salud

“El diálogo debe ser sincero y democrático. El sector salud espera eso. (...) Han limitado esto a una discusión política. Lo técnico pasó a un segundo plano y las necesidades de pacientes no están siendo atendidas. Eso no ha entrado en la ecuación y debería ser el eje”.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA