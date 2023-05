Este viernes, el presidente Gustavo Petro participó del “Gobierno Escucha” –especie de reunión con las comunidades- realizado en Sevilla, Valle del Cauca. En un primer momento, el mandatario se disculpó con la población, pues ya había sido convocada anteriormente a un evento de la Presidencia, y este no se pudo presentar.



Luego, procedió a defender algunas de las reformas sociales que está liderando su administración y habló de la situación económica del Valle del Cauca. En este punto, el primer mandatario tuvo duras palabras para algunos funcionarios de su administración, varios interpretaron esto como un nuevo dardo en contra del exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.



Puntualmente, Gustavo Petro criticó la reciente elección del presidente de la Federación de Cafeteros, proceso que terminó con la designación de Germán Alberto Bahamón como cabeza del gremio.

José Antonio Ocampo salió del Ministerio de Hacienda tras el remezón del gabinete. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

“Mientras conocemos los nombres de grandes burócratas de apellidos ilustres dirigiendo la Federación de Cafeteros, no encontramos el nombre de un campesino cafetero que esté mencionado. Es una enorme injustica”, dijo Petro, quien añadió: “Hay que decir que me metieron los dedos en la boca ahora en la última elección por funcionarios de mi propio Gobierno para continuar con la misma lógica de depredación de la economía cafetera en Colombia”.



Aunque no dio nombres, esto fue tomado como una pulla a Ocampo, pues este siguió con el proceso de elección en la Federación a pesar de que el presidente pidió que se pausara el proceso ante el cambio de gabinete.



Vale señalar que la elección se dio un día después del revolcón ministerial que terminó con la salida de Ocampo de la cartera de Hacienda. Ante las modificaciones en el gabinete, el primer mandatario pidió que se aplazara la elección del nuevo presidente de la Federación de Cafeteros, pero el gremio hizo caso omiso.



Como José Antonio Ocampo participó del proceso, se le ha relacionado con la molestia de Gustavo Petro. Por otro lado, tras la selección de Bahamón, el presidente la criticó y aseguró que iba a dialogar directamente con los campesinos.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

Redacción Política