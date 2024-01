‘Es hacer más troncales de Transmilenio’: ¿Petro critica filosofía de gobierno Galán?

En un trino, el presidente Gustavo Petro habría cuestionado la filosofía de gobierno que el nuevo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha predicado desde su campaña: “construir sobre lo construido”.



(Puede ver: Carlos Fernando Galán se posesionó como nuevo alcalde de Bogotá)

Con un breve comentario, el mandatario fue crítico con algunas de las posturas anunciadas por el nuevo mandatario distrital. “Cuando dicen ‘construir sobre lo construido’ es hacer más troncales de Transmilenio”, dijo el mandatario.



Luego, el presidente Petro hizo un llamado para que haya una ruptura con este tipo de sistemas de transporte, que han sido ampliamente criticados por el presidente, que ha hecho énfasis en sistemas férreos.

Cuando dicen "construir sobre lo construido" es hacer más troncales de transmilenio Hora de hacer rupturas tecnológicas y sociales. Veremos que ciudad se le mide. La apoyaremos con toda. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 2, 2024



“Hora de hacer rupturas tecnológicas y sociales. Veremos que ciudad se le mide. La apoyaremos con toda”, dijo el presidente en sus redes sociales. Por el momento, no ha habido mayores menciones al nuevo alcalde bogotano.



Por su parte, Carlos Fernando Galán ha tenido un enfoque de tender puentes con el gobierno central. En su discurso de posesión, el sucesor de Claudia López expresó su intención de trabajar con el primer mandatario.



(Además: Primer choque entre Presidente y Federico Gutiérrez como alcalde: fue por discurso)



“Al Gobierno Nacional le reitero que acá tiene un aliado para hacer que los grandes proyectos de Bogotá salgan adelante. Nuestra ciudad merece ver que las obras avanzan y que el futuro, que hoy parece lejano, se hace realidad”, dijo el nuevo alcalde en su discurso.



Por el momento, la relación entre presidente y alcalde no ha tenido muchos episodios. Galán le ganó a Gustavo Bolívar, candidato gobiernista, pero por el momento no ha habido choques. Sin embargo, hubo dudas ante las demoras para darse el primer encuentro entre ambos, que terminó llevándose a cabo en Dubái.

Más noticias