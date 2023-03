Una de las principales banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro es la llamada 'paz total'. En el marco de este proyecto, el proceso que más va andando es la negociación con el Eln. Pero con otros grupos, como el clan del golfo, la situación es distinta.

Durante una entrevista en el programa oficial de la Presidencia, el jefe de Estado dijo que después de la firma del acuerdo con la otrora guerrilla de las Farc en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, este no se siguió cumpliendo. "Se hizo trizas, como dijeron explícitamente", señaló.

Luego dijo que en los meses que lleva en el cargo, ha visto los datos y procedimientos de las entidades a cargo de la implementación: "Efectivamente lo que hubo fue un sabotaje a la para la paz y eso tiene un costo".



Petro afirmó que, durante los cuatro años del gobierno del expresidente Iván Duque, las zonas que las Farc abandonaron fueron retomadas por diferentes grupos.

"La violencia empezó a crecer en la medida en que las economías ilegales, que básicamente son cocaína, oro ilegal, extorsión sobre la población, hacen que acumulen dinero estas agrupaciones y compran más armas, contratan a más gente. Ya no es como antes. Acá lo que hay son mercenarios pagos con sueldos en un mundo de pobreza", dijo.



Ahora bien, respecto al clan del Golfo - con quienes se negociaría a través de la ley de sometimiento y no con un proceso como el del Eln - aseguró que se está presentando una "involución".

Petro afirmó que esta organización ilegal "no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo de la justicia" y les lanzó una dura crítica: "Parecen privilegiar más sus negocios y mantenerse en eso. Obviamente por ahí no hay posibilidad de negociación".



Después sentenció: "Hasta que eso no se vuelva voluntad política en el corazón de las personas que están en la ilicitud, entonces pues la paz tendrá esas dificultades".



Ahora bien, las autoridades han señalado que cabecillas de esta organización armada están detrás del ataque a las tuberías que dejó sin agua potable a Tarazá (Antioquia) en medio del denominado paro minero en el Bajo Cauca.

En ese sentido, el Presidente dijo que quienes dirigen el clan "se han equivocado completamente. Pretendieron usar al Estado para aminorar la presión de la fuerza pública sobre ellos y empoderar sus economías ilícitas. Eso no es posible con el Gobierno. Así no se puede construir un proceso de paz", concluyó.

*Noticia en desarrollo...

Redacción POLÍTICA