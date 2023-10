Política exterior vía X: análisis a posición del presidente Petro sobre Medio Oriente

Tras la sorpresiva ofensiva de Hamás en territorio de Israel, el presidente Gustavo Petro ha usado su cuenta de X (antes Twitter) para dar sus opiniones que han generado controversia por dos razones: no ha condenado el ataque terrorista de la organización extremista y compara la respuesta del Gobierno de Benjamín Netanyahu con los crímenes de los nazis.



De hecho, en la mañana de este lunes, el presidente Gustavo Petro puso en un mismo nivel los campos de concentración de Auschwitz con Gaza.



El hecho se produjo tras la declaración en la mañana de este lunes de Gali Dagan, embajador de Israel en Colombia, quien le pidió al jefe de Estado evitar hacer comparaciones que para ellos “son dolorosas”.



“Me encantaría invitar al honorable señor presidente que me acompañe y podemos viajar a Israel. Le invito a visitar el museo de Yad Vashem. Podemos también hacer una paradita en Polonia, visitar el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau”.

Gustavo Petro y Embajador de Israel en Colombia Foto: Cesar Melgarejo CEET/ redes sociales

El diplomático contó, incluso, que varios de sus familiares perdieron la vida en estos lugares, asesinado por los nazis.



Petro respondió al instante: “Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza”.



El presidente sigue una ruta que inició desde principios de su mandato que es la de trazar la política exterior a través de su red social. Hace un tiempo ya había comparado a los campos de concentración con la megacárcel inaugurada recientemente en El Salvador por su homólogo, Nayib Bukele.



En esta ocasión, sin embargo, las consecuencias son imprevisibles no solo porque la situación en el medio oriente está en pleno desarrollo sino porque la cantidad de actores de peso global involucrados exige la máxima prudencia. Los internacionalistas consultados por este diario, piden que todo lo que tenga que decir Colombia sea a través de la cancillería –en donde hay expertos que han estudiado durante años el conflicto- y con el rigor de significado de cada una de las palabras.

Canciller Leyva defendió a Gustavo Petro. Foto: El Tiempo y Presidencia

Hasta ahora no ha sido así. De hecho, el sábado la Cancillería emitió un comunicado que luego fue borrado. Desde ese momento, toda la atención se ha centrado en la red social del presidente.



“Nuestra política exterior quedó reducida este fin de semana a una lista interminable de tuits que lejos están de constituir una posición de gobierno o de Estado. Para el presidente-tuitero, como para cualquier tuitero, la prioridad es expresar sus opiniones personales. Nada más.”, dijo la internacionalista Sandra Borda.



“Y lo más dramático de todo es que tanto Canciller como Cancillería guardan un silencio aturdidor. Se publicó en un momento un comunicado de la Cancillería que ya no aparece en ninguna parte. Poco a poco, se está acabando con nuestra institucionalidad de política exterior”, agregó la experta.

“Se necesita urgente, un buen asesor de comunicaciones y un presidente que lo escuche: Hamas no representa al pueblo palestino y fue declarada organización terrorista por Estados Unidos, la UE, entre otros. Saboteó los últimos diálogos de paz entre israelíes y palestinos”, aseguró, por su parte, Adriana Cooper, corresponsal de guerra y que conoce en profundidad el territorio.



“Hamás es además un grupo religioso fundamentalista que asume su “deber” de hacer cumplir predicciones del Corán. Curiosa su afinidad con la izquierda despistada”, añadió, entre tanto, Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional.

Para el analista internacional de la Universidad del Rosario Enrique Prieto Ríos es urgente que el presidente deje a un lado el Twitter y debe centrarse en manifestaciones reflexivas y reposadas porque se trata de una situación de enorme complejidad y con un historial de siglos para ponerlo en blanco y negro.



"El presidente de la República es el jefe de Estado, el jefe de Gobierno y como tal es el director de las relaciones internacionales y eso implica seguir todas las regulaciones del derecho internacional y de la diplomacia internacional, es un asunto de extremo cuidado para que él lo reduzca a comentarios de este nivel porque cae en una intromisión indebida en asuntos internos".



"Lo que está ocurriendo en Israel es muy grave, hay una crisis, hay unas violaciones evidentes al derecho internacional humanitario en ese punto del mundo. Pero este tipo de pronunciamientos del presidente Petro pueden tener efectos en las relaciones con el gobierno de Israel y es muy posiblemente con Estados Unidos porque entre las víctimas que se han reportado hay ciudadanos estadounidenses".



Para Prieto Ríos no hay que desconocer todas las acciones ilegales de Israel, los asentamientos ilegales y usados por la fuerza en Gaza, el bloqueo comercial que ya lleva casi 12 años contra esa población, son hechos que deben ser censurados y vistos en un contexto profundo. Pero un jefe de Estado no puede responder de esta manera en asuntos tan sensibles y con este tipo de comparaciones.



Finalmente, para los expertos si el deseo genuino del presidente es aportar a la solución del conflicto –en línea con lo dicho por él en su discurso de la ONU en donde propuso sendas conferencias de paz para este asunto y el ataque de Ucrania a Rusia- debe evitar comparar a lo que está sucediendo en Gaza con los campos de concentración.



Recuerdan que es el tema más sensible para el pueblo judío porque en estos campos de concentración fueron asesinados tres millones de personas con cámaras de gas, palizas, torturas y en crueles experimentos para, por ejemplo, usar su piel en objetos con lo que ocurre ahora.



Es cierto, dicen, que en Gaza la situación es extremadamente dolorosa porque Israel entró con una fuerza sin precedentes -Netanyahu ordenó en las últimas horas el bloqueo total de la franja de Gaza: “sin electricidad, sin comida, sin combustible” exigió- pero al no condenar a Hamás por haber asesinado a al menos 250 jóvenes que estaban en una fiesta, “parece estar tomando posición por una de las partes que le quita autoridad ante la otra”.



