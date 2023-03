El presidente Gustavo Petro está convocando una vez más a que la ciudadanía salga a las calles, pero esta vez para enviar un mensaje de respaldo a la reforma laboral. Precisamente la convocatoria será el 1.° de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Y el llamado, una vez más, será en la Casa de Nariño, donde Petro espera dirigirse a sus seguidores desde el balcón del palacio presidencial.



El jefe de Estado hizo este llamo el fin de semana en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, donde se llevó a cabo la Asamblea Nacional Popular Comunal.



(Además: Presidente Gustavo Petro sobre reforma rural: 'No es un invento de comunistas')

"Me gustaría que todas las acciones comunales me acompañaran allá, en el Palacio de Nariño, y que el pueblo trabajador llegase para expresar un mensaje a las fuerzas políticas y sociales de Colombia, queremos dignidad laboral y justicia social. Un pacto social, comienza por la dignidad de la mujer y el hombre trabajador", comentó el mandatario.



(En contexto: Petro asegura que el 95 % de reforma de la salud está concertado)



Y agregó: "Un buen Gobierno se hace con el pueblo, en las calles, en los campos, embarrándose los zapatos, con el sudor del pueblo y el abrazo de la mujer popular y gobernar también el territorio, la sociedad, la economía y el país".

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro el día del discurso desde el balcón en la Plaza de Armas. Foto: Presidencia

Petro ya convocó a sus seguidores el martes 14 de febrero a la Plaza de Armas, entre el Capitolio y la Casa de Nariño, con el objetivo de defender las reformas sociales: salud, pensional y laboral.



Ese día, cientos de personas escucharon durante casi dos horas al mandatario, quien más allá de hablar y explicar cuáles son los ejes de sus reformas, dio un duro discurso.



Aseguró que esas tres reformas buscan "más justicia y al ejercicio pleno de sus derechos como lo ordena la constitución”. Y dijo que el Congreso tendrá la última palabra y, dado el caso, será el "poder judicial”.



(En otras noticias: Las polémicas del Código Electoral, cuya votación se llevará a cabo este martes)

Facebook Twitter Linkedin

Concentración en la plaza de Armas. Foto: Presidencia

“Dictador me llaman cuando hemos dejado nuestra obra en manos del Congreso, como una democracia lo requiere, pero lo que sí debo advertir, es que si por alguna circunstancia las reformas se trabaran, lo único que están haciendo es trabar un pacto social”, comentó ese día el mandatario.



Y recordó que “tal vez se repitan los hechos de 1938 cuando detuvieron la revolución en marcha, quizás en los círculos del poder económico se tejan mecanismos para evitar una época de cambio, si eso es así solo hay que recordar a 1938. Detener la revolución en marcha condujo al asesinado de Jorge Eliecer Gaitán y a una violencia que aún no termina”.



Algunos sectores, incluyendo al presidente del Congreso, Roy Barreras, han cuestionado la efectividad de estas manifestaciones e, incluso, se ha dicho que es una manera de presionar al Congreso, así como a las cortes, para que se aprueben estos proyectos.



(En contexto: Ministro Prada asegura que marchas no son para 'presionar' al Congreso)



No obstante, el Gobierno ha dicho que es un ejercicio democrático. "Este es un gobierno deliberante, democrático, que acepta la crítica, que debate el contenido de los proyectos, y este semestre no va a ser diferente", comentó el ministro del Interior, Alfonso Prada, en entrevista con este diario a propósito de la convocatoria del 14 de febrero.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA