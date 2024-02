Petro confunde a exmagistrado con defensor DD.HH. en pedido para que Corte elija fiscal

En medio del intenso pedido del presidente Gustavo Petro para que la Corte Suprema de Justicia elija una fiscal en propiedad de la terna que remitió al alto tribunal este ha emitido varios trinos hablando del tema. En uno de ellos, el mandatario le atribuyó una columna al exmagistrado del Consejo de Estado Alberto Yepes, cuando no fue así.



(Puede ver: Pacto Histórico reduce a tres el número de manifestantes que bloquearon a la Corte)

“El magistrado Yepes se expresa”, fue el mensaje que acompañó a la publicación en que una persona de nombre Alberto Yepes decía que la “Corte Suprema no está por encima de la ley”. En esta misma columna, publicada en el sitio web El Unicornio, se exige que el alto tribunal escoja lo más pronto posible a la sucesora de Martha Mancera.



Aunque la posición coincide con lo que ha dicho el presidente Petro en otras ocasiones, esta no viene del exmagistrado. En la misma publicación se aclara que se trata de un homónimo, pues la firma señala que el autor es coordinador del Observatorio de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Luego se remite a una cuenta de Twitter en la que se confirma que no se trata del antiguo togado.

El magistrado Alberto Yepes se expresa.https://t.co/PUrA7RYR3U — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 13, 2024



Ante el error, varios le han pedido al primer mandatario que enmiende la confusión. Sobre todo los sectores de oposición le han remarcado que está adjudicando la columna a la persona que no es.



(Además: La CIDH le pide a Corte Suprema acelerar la elección del fiscal, pero sin presiones)



Por el momento el presidente Petro no ha corregido la incorrecta atribución de la columna. Su más reciente publicación fue compartiendo el comunicado del CIDH, en el que le pide a la Corte Suprema que elija nueva fiscal lo más pronto posible y al poder Ejecutivo que no ejecute ningún tipo de presión.



El presidente Petro no fue el único que cometió el error. El periodista Gonzalo Guillén, muy cercano al petrismo, fue otro de los que difundió la columna asegurando que se trataba del esconsejero de Estado.