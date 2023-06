Se esperaba que este jueves se emitiera el decreto de emergencia económica y social por parte del gobierno de Gustavo Petro, no obstante, eso no ocurrió. Sin embargo, el mandatario confirmó que el decreto va.



"Hemos visto, creo que es absolutamente pertinente, decretar la emergencia económica y social porque se avecina una calamidad pública", añadió Petro, que reiteró que las mayores medidas estarán enfocadas en cambiar los usos del agua.



"No vamos a crear una empresa de agua, sino un instituto de agua de La Guajira", comentó el primer mandatario en el evento en donde se firmó el decreto que crea el Ministerio de la Igualdad.



Anunció que habrá un "ejército de carros" que llevará agua a todos los rincones de La Guajira. "De manera inmediata habrá una recuperación de los 1.000 pozos hechos por el general Rojas Pinilla", agregó.



En este sentido habló de la construcción de un tubo que sacará agua del embalse del río Ranchería hasta el norte del departamento. El instituto que anunció deberá hacer una operación desalinizadora y deberá hacer control del agua, sobre todo de los cuerpos formados por las lluvias.



"La Guajira no es desierto, es semiárida", señaló el presidente, que citó el caso de países en desiertos para decir que se puede traer saberes para hacer esto en la península.



En esa línea, Petro afirmó que "estas son las intenciones que queremos llevar en decretos de emergencia económica y social", y pidió que la Corte Constitucional le dé el visto bueno a la emergencia.



Así mismo habló de entregar funciones de ordenamiento territorial a comunidades indígenas. En este mismo camino señaló que parte de los decretos será para llevar a cabo algunos programas que actualmente tiene su reforma de la salud.



Por decreto también se espera crear la universidad Wayúu y que haya una facultad de medicina en territorio guajiro.



Otro de los elementos que anunció el mandatario fue un decreto para que se capitalice la empresa Sama para que se vuelva a producir sal en Manaure.

REDACCIÓN POLÍTICA

