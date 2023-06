El presidente Gustavo Petro confirmó que Laura Sarabia, quien era su jefa de Gabinete, y Armando Benedetti, quien era el embajador de Colombia en Venezuela, salen del Gobierno.



Lo anterior tras el escándalo por el caso de Marelbys Meza, la exniñera de Sarabia, quien fue sometida a una prueba de polígrafo en enero en medio de la investigación por un robo de 7.000 dólares que estaban en casa de la ex jefa de Despacho.



"Mi funcionaria querida y estimada y el embajador en Venezuela se retiran del Gobierno", aseguró. Expuso que la decisión se da para que "desde el poder que implican esos cargos no se pueda tener la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación que no nos corresponden a nosotros.



El mandatario, por otro lado, se refirió al escándalo de las interceptaciones ilegales que, según informó la Fiscalía, se le realizaron a Meza.



Según el ente acusador no solo se interceptó a Meza, sino también a una mujer llamada Fabiola, quien también trabajaba en Casa de Nariño. Las 'chuzadas' se realizaron desde el 30 de enero, durante 72 horas, hasta el 3 de febrero.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Petro, en ese sentido, manifestó: "A nadie se le ha ordenado una sola interceptación telefónica ilegal ni a ilustres y poderosos exfuncionarios ni personas humildes. Eso no es cierto. No se les ha dado esa orden ni se les dará".



Luego dijo que los funcionarios del Gobierno están autorizados a denunciar si alguien realiza estas chuzadas. Y fue enfático al decir: "Aquí no puede quedar ni mancha ni duda de que este gobierno va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron. Aquí no venimos a eso".

También defendió el actuar de su jefa de Despacho Laura Sarabia. "Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba casi a todos estos eventos y que, en cierta forma, era mi mano derecha en mi gestión cotidiana".



Luego dijo: "No (se ha) parado a pensar ni siquiera qué podría pensar una joven mujer recién parida con su primer niño, con su primera experiencia maternal, cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra y que reacciona dentro de la ley al punto que se usó el polígrafo que yo ni he logrado saber dónde está".



Según Petro, ese polígrafo se empezó a usar en el primer periodo de mando del expresidente Juan Manuel Santos.



Laura Sarabia, Gustavo Petro y Armando Benedetti. Foto: Archivo particular

El primer mandatario agregó que el polígrafo se utiliza bajo unos protocolos y uno de ellos es que "allí nadie llega sin su libertad plena, sin su decisión compartida, autorizada por la persona y eso es lo único que pasó ante una sospecha. No son procesos judiciales".



El jefe de Estado dijo que a estos procesos se les llama procesos de confianza "cuando las personas están en un alto grado de vulnerabilidad porque hacen parte, por ejemplo en este caso, del comité de seguridad nacional. Si en mi casa se perdiera un papel reservado o de inteligencia yo también tendría que hacer lo mismo con todas las personas que me rodean". Insistió en que todos los protocolos en el proceso contra la exniñera de Sarabia se cumplieron.

El mensaje de Petro para la oposición

Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro, por otro lado, aseguró que su Gobierno respeta los derechos humanos y afirmó: "Este gobierno no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, jueces, periodistas, opositores. A los opositores los cuidamos y es un deber de la Fuerza Pública el cuidarlos. No les puede pasar nada porque están bajo nuestra responsabilidad".



Ahora bien, en otro apartado de su discurso señaló que las autoridades pueden investigar "hasta donde quieren" y que Presidencia les ayudará si es necesario.



"Mis propias indagaciones en estos días me dan confianza, porque hubiera sido terrible el que de mi gobierno saliera una indicación que contradijera los objetivos por los mismos que hemos luchado durante décadas", agregó.

Las fuertes frases de Petro contra la Fiscalía General de la Nación

El jefe de Estado, por otro lado, lanzó duras frases contra la Fiscalía y sin mencionarlo, contra el fiscal general Francisco Barbosa, quien fue el que informó sobre las interceptaciones que se le hicieron a Meza y otra funcionaria de la Casa de Nariño.

Francisco Barbosa en rueda de prensa. Foto: Fiscalía

"El funcionario que nos está sindicando de eso (chuzadas) que investigue bien, con la misma premura que tiene para investigar al otro día los polígrafos del Gobierno, con la misma premura para ver cómo captura a un paparazzi que le sacó un video a una periodista y que nada tiene que ver con nosotros", aseguró.

Con esa misma premura debió haber allanado las casas del clan del Golfo cuyas direcciones tenía en su poder FACEBOOK

TWITTER

Después reparó: "Con esa misma premura debió haber allanado las casas del clan del Golfo cuyas direcciones tenía en su poder. Tenía en su poder sus nombres propios. Aun hoy no llega el informe de las investigaciones que se han hecho sobre los asesinatos sistemáticos de lideres sociales y ciudadanos del común en el Caribe y todo el país".



Por último, insistió en que él ha solicitado dichos informes, pero no han llegado. " El Presidente de Colombia quiere y solicita y lo ha hecho de manera escrita, formal y pública los informes que indican de qué manera se ha procedido contra la impunidad en Colombia (...) Sigo esperando el informe. Pueden investigarnos hasta el último centímetro de nuestros sentimientos, pero entrégueme el informe de lo que se ha hecho contra la impunidad".

Petro habló sobre la exniñera Marelbys Meza

Marelbys Meza Buelvas, extrabajadora de Laura Sarabia. Foto: Archivo particular

Sobre Marelbys Meza, la exniñera quien dio a conocer la situación que atravesó en medio de la investigación, Petro manifestó conocerla personalmente. Dijo que no tienen nada contra ella y que se puede sentir segura bajo la actual administración.



"La conocí personalmente en medio de mi campaña. Siempre me ha abrazado con cariño, casi que maternal porque es absolutamente solidaria con mis propósitos políticos. No tiene nada que temer, es nuestra amiga, si lo quieren saber", aseguró.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA