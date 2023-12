Presidente condiciona los cese del fuego a acuerdos para reemplazar economías ilícitas

El presidente Gustavo Petro se refirió en la tarde de este viernes a los cese del fuego que actualmente se mantienen con el Eln y el Estado Mayor Central y manifestó que estos se deben condicionar a acuerdos que permitan "destruir" las economías ilícitas como la cocaina y el secuestro.



"El Gobierno Nacional no ve prioritario el cese del fuego si no está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas", aseguró el mandatario.



El jefe de Estado indicó que "en las conversaciones del Gobierno con estos grupos no nos emociona que lo único que se logre sea un cese del fuego, esto no es más que detener el Estado por una parte y el grupo armado por la otra las acciones ofensivas entre estas partes".



Luego agregó: "Lo que nos preocupa no es si se ataca al Estado o no, sino si se ataca a la sociedad. No por lograr que no se ataque al Estado en un cese del fuego, vamos a condenar a que la sociedad quede indefensa extendiendo los delitos sobre ella".

El Presidente enfatizó en que así no se construye un proceso de paz. Al final concluyó que los "cese del fuego quedan subordinados a acuerdos previos sobre el reemplazo de estas economías ilícitas que he mencionado".



REDACCIÓN POLÍTICA