Petro condena asesinato de los colombianos vinculados a crimen Fernando Villavicencio

El presidente Gustavo Petro se manifestó frente al crimen de los seis colombianos asesinados en una cárcel en Ecuador. Todos ellos estaban detenidos por posibles vínculos con el homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio.



“Expreso mi total rechazo al asesinato de los seis colombianos detenidos en el Ecuador. Espero de la justicia ecuatoriana la más eficaz investigación”, fue el breve mensaje del primer mandatario colombiano.

Simpatizantes presentan sus respetos durante un acto organizado por el partido Movimiento Construye y amigos en el Centro de Exposiciones Quito. Foto: AFP

El mandatario acompañó su mensaje con un comunicado oficial de la Cancillería en la que se condenó el homicidio de los seis detenidos. “El Ministerio de Relaciones Exteriores en nombre del Gobierno de Colombia condena el asesinato de los seis connacionales que se encontraban al interior del Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas No.1 - Ecuador, detenidos por el horrendo crimen del candidato Presidencial Fernando Villavicencio, que continúa bajo investigación”, dice el pronunciamiento.



En ese mensaje, el Gobierno expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y expresó su apoyo a las autoridades ecuatorianas “en las investigaciones que se adelanten para esclarecer este execrable hecho”.

El crimen

En la noche de este viernes se conoció que los seis colombianos detenidos en Ecuador por su presunta participación en el homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio fueron asesinados. A nueve días de la segunda vuelta presidencial, los vinculados al proceso fueron ahorcados en uno de los pabellones de la Penitenciaría del Litoral, Guayaquil.

Expreso mi total rechazo al asesinato del los seis colombianos detenidos en el Ecuador. Espero de la justicia ecuatoriana la máa eficaz investigación.https://t.co/YCS2x5qR80 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 7, 2023

Andrés Mosquera Ortiz, José Neider López Hitas, Adey Fernando García García, Camilo Romero Reyes, Jules Osmín Castaño Alzate y Jhon Gregore Rodríguez son los nombres de los colombianos asesinados. Aún no se conocen los responsables de estos crímenes, pero todo apunta a que el móvil está relacionado con el crimen de Villavicencio.



“Tras la información de los seis crímenes ocurridos en el Centro de Privación de Libertad No. 1, en Guayaquil, he dispuesto sesionar, de inmediato, al Gabinete de Seguridad. En las próximas horas regresaré al Ecuador para atender esta emergencia”, dijo el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, tras el crimen.