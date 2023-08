Según la encuesta Opinómetro Colombia, realizada por la empresa Datexco, la desaprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro subió a 59%. En la anterior medición, que se realizó del 26 al 28 de julio, el porcentaje estaba en 58.



Por el contrario, 32% respondieron que sí aprueban la manera como el jefe de Estado está manejando el país.



(Puede leer: Acuerdo nacional y 'paz total', claves del discurso de Gustavo Petro en su primer año)

La región oriental es la que tiene el mayor nivel de desaprobación frente a Petro con 75%; le sigue Bogotá y la región central, ambas con 61%; luego la región Pacífica con 57% y finalmente, la región Caribe con 47%.



En cuanto a aprobación, Bogotá y la Región Caribe tienen un porcentaje de 37 respectivamente; la región Pacífica 36%, la región central 26% y la oriental 19%.



A la pregunta: "¿En su concepto existe, o no, un conflicto de intereses del Presidente Gustavo Petro, para proponer la terna de candidatos para la próxima elección del Fiscal General de la Nación?" 50% aseguró que sí; 35% dijo que no; 11% no sabe y 4% no responde.



Gustavo Petro este 7 de agosto en el Puente de Boyacá. Foto: AFP

La encuesta también indagó por el escándalo protagonista por Nicolás Petro, el hijo del Presidente, imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. 46% aseguró que no cree que con este caso se vaya a destapar "graves hechos de corrupción" y 39%, por el contrario, respondió que sí.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

Gustavo Petro: el primer gobierno de izquierda cumple un año Los escándalos de presuntas chuzadas, supuesto ingreso de dinero ilegal a la campaña y la captura de su hijo Nicolás, marcaron el final del primer año del presidente. Foto:

