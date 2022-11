El diagnóstico del presidente Gustavo Petro sobre la salud en el país es demoledor. Calificó el sistema de salud "como uno de los peores del mundo" y, por si fuera poco, dijo que la atención a los colombianos durante la pandemia también fue uno de los peores del planeta.

“Mucha gente cree que porque tiene un carné de una EPS, que se han repartido por millones, se cree entonces que tenemos unos de los mejores sistemas de salud del mundo”, señaló el mandatario, quien reveló algunos datos de la atención para argumentar su teoría.



Dio un ejemplo. En promedio, una mujer con cáncer de mama es atendida más de 100 días después de detectarse la enfermedad.



“Fuimos uno de los 20 peores países del mundo en resistir la enfermedad del COVID, ¿por qué nos dicen entonces que nos fue muy bien”, aseguró.



En Aracataca, Magdalena, Petro anunció que a inicios de 2023 presentará la reforma a la salud que buscará la universalidad y tendrá una base pública donde “no se mire a la persona como un cliente, sino como un sujeto de derechos”. Desde allí hizo críticas al sistema actual y a la ley 100.



“Estoy convencido que así caerían los indicadores de la mortalidad, estoy convencido que así dejaríamos de ser de los peores sistemas de salud del mundo, pero lo más importante, así se salvarían millones de personas de morir prematuramente cuando aún no le había llegado la fecha del destino final”, aseguró.



Dijo además que la mayoría de los países desarrollados tienen sistemas de salud públicos fortalecidos, “que no construye negocios, sino que se basan en el principio del derecho universal”.



“No mira a la persona como un potencial cliente, sino como persona, no clasifica a los seres humanos por si tiene dinero o no lo tiene, si es blanco o negro”, añadió.



Agregó que la gran diferencia entre el sistema de salud y cualquier producto, como una camisa, es que una persona se puede “aguantar sin comprar una camisa o comprar una de menor calidad”, pero que eso no pasa con la salud porque se termina en la muerte.



Las declaraciones las entregó durante la presentación del programa de salud preventiva, desde el municipio de Aracataca, departamento del Magdalena, donde la ministra Carolina Corcho anunció que el trabajo inicia con 1.007 equipos médicos y de personal de la salud.



“Hoy iniciamos con el concurso de 213 municipios que hoy mostraron sus experiencias, del acumulado de la salud pública, de experiencias que se han mantenido a pesar de que este sistema de salud no dio prelación a eso”, dijo.



Los equipos médicos interdisciplinarios territoriales (EMIT) estarán distribuidos en 23 departamentos y 213 municipios, de los cuales 596 ya se encuentran operando y 417 se encuentran en etapa de contratación.



