Este lunes se cumple el primer año de gobierno de Gustavo Petro. Desde ya comienzan a hacerse los primeros balances y encuestas relacionadas. CM& comisionó al Centro Nacional de Consultoría para hacer un largo sondeo frente al primer año de mandato petrista.



En cuanto a la imagen del primer mandatario, hay una percepción positiva del 48,8 por ciento y negativa del 45,7 por ciento. En números disgregados, a Petro le va mejor en la población femenina que masculina: el 49 por ciento de las mujeres encuestadas tiene una imagen favorable y un 44,4 por ciento desfavorable. En cambio, en los hombres la percepción positiva es de 48,6 por ciento y 47 por ciento de negativa.



Por edades, el primer mandatario sigue teniendo una mejor percepción en las poblaciones jóvenes y esta va decreciendo en los sectores de mayor edad. Comienza con 60,3 por ciento de favorabilidad en las poblaciones entre 18 a 25 años y va bajando paulatinamente hasta llegar a 42 por ciento en la población entre 56 o más años.



Por otro lado, el 50,4 por ciento de los encuestados cree que el país ha empeorado en el último año. Tan solo el 35,8 por ciento considera que ha mejorado y el 11,2 por ciento piensa que sigue igual. En este caso, es el sector femenino el que más cree que el país va peor con 51,8 por ciento y el 35,6 por ciento considera que está mejorando. En cuanto a los hombres encuestados, el 48,7 por ciento considera que está empeorando y el 36 por ciento considera que ha mejorado.



Otra de las preguntas hechas por el CNC apunta a saber si considera que el país va a terminar mejor o peor cuando Petro termine su mandato. De estos, el 48 por ciento señaló que en 2026 el país estaría mejor y el 34,7 considera que estaría peor. Solo el 7,2 por ciento consideró que seguiría igual.



Frente a la política de ‘paz total’, el 47,2 por ciento tiene una percepción negativa y 42,3 por ciento positiva. El 8,2 por ciento considera que no hay una percepción ni positiva ni negativa frente al intento de paz del gobierno. En un sentido parecido, el 56,3 por ciento de los encuestados tiene una percepción negativa de la seguridad del país. Solo el 33,8 considera que es positivo lo hecho. El 7,5 por ciento considera que no es negativo ni positivo.



Uno de los puntos en los que mejor le va a al presidente Petro es en las relaciones internacionales. El 55,6 por ciento de los participantes en el sondeo consideran que ha sido positivo. En cambio, 33, 9 por ciento lo considera negativo. Tan solo 5,9 por ciento considera que no ha sido ni positivo ni negativo.



En cuanto a la economía, la mitad de los encuestados (50,1 por ciento) tiene una visión negativa mientras que el 42,5 por ciento considera que el manejo ha sido positiva. El 5,2 por ciento considera que no es positivo ni negativo. En temas relacionados, el 46,9 por ciento ve como negativo el manejo al empleo, y el 43,5 por ciento lo considera como positivo. Tan solo el 7,4 por ciento considera que no ha sido ni positivo ni negativo.



El presidente no le va bien en la pregunta sobre el costo de vida. El 57,9 por ciento de los que participaron del sondeo consideran que en este aspecto el presidente se raja, mientras que el 34,3 por ciento considera que ha hecho un trabajo positivo. El 5,6 por ciento señala que no ha sido ni positivo ni negativo.

Ficha técnica

Persona natural o jurídica que la realizó: Centro Nacional de Consultoría S.A.



Persona natural o jurídica que la encomendó: CM&



Fuente de financiación: CM&



Universo en estudio: Mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes en viviendas de la cabecera municipal de los municipios a nivel nacional.



Diseño de muestreo: Probabilístico estratificado en dos etapas con selección de encuestados por Muestreo Aleatorio Simple. Se consideraron varios estratos estadísticos conformados por el cruce de región geográfica y tipo de municipio. Las regiones geográficas conformadas son: (1) Antioquia +Eje Cafetero: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda; (2) Bogotá: Bogotá D.C.; (3) Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre; (4) Centro-oriente: Cundinamarca, Arauca, Boyacá, Casanare, Norte de Santander, Santander, Meta, Huila, Tolima; (5) Sur-occidente: Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo. El diseño consideró tres tamaños de municipios, (1) principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga (2) resto de municipios. En la primera etapa de muestreo se seleccionaron municipios y en la segunda etapa de muestreo se seleccionaron hogares a partir del marco de muestreo. Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar



Marco de muestreo: El marco de muestreo es la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. Un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC.



Tamaño de muestra: 920 casos



Margen de error y nivel de confianza: Error de muestreo de 3,4% y 95% de confianza



Temas a los que se refiere: Evaluación presidente – Gustavo Petro



Preguntas que se formularon: 20 preguntas



Periodo trabajo de campo: 26 al 28 de julio de 2023



Técnica de recolección: Encuesta Multicanal (telefónica y Web) en hogares