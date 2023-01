Esta semana que pasó el ministro de Educación Alejandro Gaviria escribió en su cuenta de Twitter: “El verdadero cambio ocurre cuando hay acuerdos, cuando las sociedades se ponen de acuerdo”.



Y agregó: “Las reformas necesitan diálogo, discusión, debate, escrutinio. Solo así se construye legitimidad y se evitan grandes errores”. El mensaje fue interpretado como el anuncio de su oposición pública a los puntos del proyecto de la reforma a la salud que puedan afectar el sistema.



La reforma es una de las banderas del presidente Gustavo Petro para la legislatura próxima a arrancar en el Congreso y que está en manos de la ministra, Carolina Corcho.



Gaviria es un conocedor profundo del sector, pues estuvo al mando de la cartera durante ocho años en la administración Santos. Por eso, advirtió que tan pronto se conozca el texto hablará para evitar que el modelo existente vaya a sufrir.



Hace unos días en un consejo de ministros Gaviria dijo: “La peor forma de traición es la traición a uno mismo y voy a decir lo que pienso”.

Alejandro Gaviria, ministro de Educación.

La ministra de Salud , Carolina Corcho.

Esta discusión puso sobre la mesa cómo se toman las decisiones en el alto Gobierno. Ante esta confrontación, Petro ha guardado silencio. “Al Presidente le gusta escuchar las opiniones de todos sus ministros. Después él saca sus propias conclusiones”, dice una fuente de la Casa de Nariño. “Al final se hace lo que él quiere. Así fue en la Alcaldía Mayor de Bogotá”, dice el historiador de la Universidad Nacional, Fabio Zambrano.



En el Palacio, Petro no tiene frente a él una figura que abiertamente le diga “no”, como sí la tuvo el liberal Virgilio Barco (1986-1990) en Germán Montoya Vélez, de quien incluso se decía era quien tomaba las decisiones.



Ni como Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quien era frenado por Fabio Echeverri, Alicia Arango y José Roberto Arango o Juan Manuel Santos (2010-2018), quien tuvo en ese papel a María Lorena Gutiérrez o Néstor Humberto Martínez.Todas personas con gran conocimiento del Estado.



La mano derecha de Petro, en cambio, es Laura Sarabia, de 28 años de edad, y quien, según el periodista Mauricio Vargas, ejerce un papel protagónico. “El jefe de Estado suele estar ausente de reuniones clave como el Consejo de Seguridad. Las preside su secretaria privada, Laura Sarabia, quien es hoy la figura más cercana al Presidente. Tras las elecciones, fue la encargada de llamar a muchos candidatos a ofrecerles el cargo de ministro.



Laura Sarabia acompañando al presidente Petro en una reunión en Francia.

"Con ese antecedente, hoy es quien da órdenes y hasta los regaña”, escribió Vargas en su columna de este diario titulada ‘¿Por qué no le rinde a Petro?’. “El estilo de liderazgo de Petro sin duda es uno que obedece a su propia personalidad dominante y a ser un hombre solitario que no consulta sus decisiones con nadie o con un círculo muy reducido de personas”, dice la politóloga de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, Daniela Garzón.



“Petro manda”, asegura un asesor que pone de ejemplo cuando estaba en Chile en visita oficial y tomó por sorpresa a todos sus colaboradores al cancelar la agenda oficial para viajar al Cauca, un hecho que se repite de manera idéntica ahora en Francia, pues ordenó viajar al departamento de Nariño.



Además de Sarabia, a Petro le habla al oído, según fuentes de la Casa de Nariño, el peruano César Ferrari, quien no pudo ser director de Planeación Nacional por su nacionalidad peruana.



El gabinete, por su parte, aunque está arropado bajo el paraguas de Pacto Histórico, muestra varias líneas de acción. Esto ocurre por su ideario político y sus propias vivencias. Así, por ejemplo, hay un grupo que se podría denominar los ‘senior’ y que está conformado por Alfonso Prada (Interior), Álvaro Leyva Durán (Relaciones Exteriores), José Antonio Ocampo (Hacienda), Iván Velásquez (Defensa), Cecilia López (Agricultura) y Gloria Inés Ramírez (Trabajo).



Todos ellos son más veteranos y han visto correr mucha agua bajo el río. Por eso, en general, suelen enviar partes de tranquilidad de la marcha del Gobierno y del país.

Así, las declaraciones de Ocampo o López son más reposadas. Leyva, por ejemplo, salió también con la nota de prudencia cuando Petro, en la práctica, anunció una fractura en las relaciones con Guatemala: “No vamos a arrodillar la soberanía nacional ante una acción corrupta”, dijo. Su ministro, entonces, pidió serenidad y aseguró que todo pronto volvería a la normalidad con ese país.

Facebook Twitter Linkedin

Estos son los ministros de Petro.

Mientras que alrededor del presidente gravita otro círculo más joven entre quienes están Corcho, Irene Vélez (Minas) y Susana Muhamad (Ambiente). Son tres mujeres que pertenecen a una generación más activista para la que las redes sociales son una herramienta fundamental para comunicar.



Ellas quieren implantar ya la bandera del cambio con la que Petro ganó las elecciones. Así lo demostró en Davos, Suiza, la ministra Vélez sobre lo que va a hacer de manera inmediata con el petróleo, el carbón y el gas.



Eso ha hecho que en los anuncios que salen desde el Gobierno sobre la toma de decisiones de políticas públicas existan ciertas posturas diametralmente opuestas.



En el caso de la reforma a la salud hay incertidumbre porque no se conoce el proyecto pese al reclamo de varios actores del sector. Pero de antemano, Gaviria y Corcho han mostrado sus cartas.



Cuando el presidente dijo en Aracataca, Magdalena, que el sistema de salud era “uno de los peores del mundo” y añadió, además, que Colombia fue “uno de los 20 peores países del mundo en resistir la enfermedad del covid. ¿Por qué nos dicen entonces que nos fue muy bien?”, la ministra Corcho respaldó al presidente y argumentó: “El sistema de salud actual tiene unos indicadores muy graves. El indicador de mortalidad infantil es muy grave, los indicadores de mortalidad por desnutrición son muy graves. Estuvimos entre los 20 países con más cifras de letalidad en el mundo. El sistema se dedicó a las UCI, pero abandonó los indicadores sociales de la salud”.



Gaviria entró en abierta contradicción con ambos: “Yo creo que eso no es verdad. El sistema de salud de Colombia bajo ningún indicador es uno de los peores del mundo”, afirmó.



Y luego siguió con el tema de las EPS. En las discusiones, la ministra ha dicho: “No es que queramos eliminar las EPS, es que ellas mismas se han eliminado”. A lo que Gaviria ripostó “la evidencia es clara, contundente: los problemas financieros de la salud tienen causas complejas y su solución va mucho más allá del eslogan conveniente, ‘No más EPS’”.



