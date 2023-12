'La política de seguridad se basará cada vez más en la inteligencia': presidente Petro

Después de que el ministro de Defensa Iván Velasquez anunció la llegada de 130 uniformados para reforzar la seguridad en Cauca en medio de la escalada de violencia, el presidente Petro aseguró que su política de seguridad "se basará cada vez más en la inteligencia".



Si bien fue una orden directa de él el reforzamiento del pie de fuerza en el departamento, Petro indicó que todas las armas "están llenando en este momento el faltante de miles de hombres y mujeres en la formación y actividad de inteligencia hasta los aspectos más complejos".



Agregó que el fortalecimiento de este aspecto, sumado a las operaciones de incautación de drogas, son los dos pilares de su politica de seguridad.

Presidente Petro en Casa de Nariño. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

"Pero la politica de represión a la gran organización multicrimen tiene que moverse en la política social de transformación real del territorio sin la cual pierde su eficacia", añadió.

La propuesta de Petro para enfrentar violencia en el Cauca

Ante los recientes hechos de violencia en el Cauca, el presidente Gustavo Petro planteó este domingo una propuesta que, según dijo, impulsará en 2024 para evitar que se cometan más crímenes en el departamento.



De acuerdo con el primer mandatario, la violencia en el Cauca es un “efecto de un intento de las organizaciones armadas por tomar el control de las comunidades y las organizaciones populares”. El Presidente indicó que dichas estructuras armadas se “aprovechan la conflictividad interétnica y el poder de la economía ilícita”.



Por lo anterior, invitó a una “movilización popular” – como lo ha hecho en reiteradas ocasiones - para que se oponga a “al intento de control ejercido sobre la base del miedo y de la muerte”.



El presidente Gustavo Petro en Buenos Aires, Cauca. Foto: Presidencia

En su mensaje, señaló que desde el Gobierno se acompañará dicha movilización. También agregó que propondrá un pacto interétnico entre las comunidades del Cauca con el objetivo de que “las fisuras no sean aprovechadas por quienes no quieren la autonomía de la organización popular porque solo quieren controlar territorios que ponen al servicio de los carteles extranjeros de la droga”.



Petro anunció que su administración “se pondrá al servicio” de las “decisiones populares” y que le propondrá “a esa coordinadora popular del Cauca un mandato popular sobre las armas y la violencia”. Su iniciativa, sin embargo, recibió críticas de algunos sectores que señalaron que no es suficiente para frenar realmente la violencia que históricamente ha golpeado al Cauca por las acciones criminales de los grupos armados que se disputan el control del territorio y las rutas del narcotráfico.

Momentos de dolor y tristeza se vivieron en el sepelio de Elmer Abonía, alcalde de Guachené Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

El exministro Alejandro Gaviria, por ejemplo, dijo que lo expuesto por el primer mandatario es un “discurso especulativo y confuso”. Por lo que lo cuestionó: “¿No valdría la pena hacer claridad plena sobre el futuro de la paz total, la estrategia de seguridad, las políticas de desarrollo y las acciones inmediatas de gobierno que piensan llevar a la práctica?”.



Gaviria manifestó que la urgencia para atender esta escalada de violencia “contrasta sin duda con toda esta retórica difusa”.



Thierry Ways, columnista de este diario, coincidió con esa posición. “Esto ya es la tapa”, sentenció y agregó que las palabras del primer mandatario son “ambiguas, gaseosas, ineficaces. Mientras tanto, están matando gente”.



Juan Camilo Restrepo, exnegociador de paz con el Eln, por su parte dijo que la estrategia para disminuir estos crímenes debe centrarse más bien es una operación profunda y rápida de inteligencia militar y policial. “Detrás de estos horribles asesinatos y masacres hay un designio criminal, uniforme y autores intelectuales, que son los que están dando las órdenes a los gatilleros, tienen que descubrirse y desmantelarse es a base de inteligencia”, indicó.

La escalada de violencia en el departamento

Mininterior lideró consejo de seguridad en Cauca. Foto: mininterior

En el departamento de Cauca, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), del 16 al 22 de diciembre se han registrado 11 episodios de violencia, entre masacres, secuestros y asesinatos, que han derivado en el escalamiento de la violencia.



El mismo día cuando se registró el crimen del alcalde de Guachené Elmer Abonia Rodríguez, se reportó la masacre 93 del año en el municipio de Santander de Quilichao. Además, ese 22 de diciembre, también se registró el homicidio del líder indígena John Ramos.



Dos días antes, en el municipio de Silvia, se perpetró el asesinato de un líder social campesino. Y ese mismo miércoles un menor de 16 años que se desmovilizó de las disidencias de las Farc fue asesinado en Piendamó.

Momentos de dolor y tristeza se evidenciaron en el sepelio de Elmer Abonía, alcalde de Guachené Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

A esto se suma el hecho más reciente que sucedió el 24 de diciembre cuando Eliécer Puyo Chocué, comunero del Resguardo La Laguna, miembro de la Guardia Indígena del Pueblo Nasa, fue asesinado en el sector de la Bomba del Pescador.

Según Indepaz, de las 93 masacres registradas este año, siete han ocurrido en el Cauca. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, por su parte, reportó que entre el primero de enero y el 30 de noviembre de 2023 verificó 69 casos de asesinatos de líderes sociales. 15 de estos se cometieron en este departamento.



Por la alarmante frecuencia con la que se están presentando estos crímenes, organizaciones han hecho llamados para que las autoridades tomen medidas que contrarresten la escalada de violencia.



