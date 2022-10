En el marco de la rueda de prensa en la que anunció la creación de una mesa interinstitucional para revisar bienes refundidos de la Sae al presidente Gustavo Petro se le preguntó sobre algunos cuestionamientos en lo que tiene que ver con la disposición de recursos para la compra de tierras y se le indagó si había hablado de ese asunto con el ministro de Hacienda a lo cual el jefe de Estado comenzó señalando: “me abstengo, me autocensuro”.



“Tenemos el dinero? La respuesta primera es sí tenemos el dinero, pero la segunda es hay que cambiar las prioridades. ¿Quién cambia las prioridades?, en primerísimo lugar el presidente de la República, quien es el que presenta el presupuesto del Congreso. Entonces la responsabilidad es mía, no me inventen peleas con ministros que no tengo. No es que no tenga Ministros, es que no tengo peleas con ministros”, dijo Petro.



Sobre la decisión del gobierno estadounidense Incluir a Colombia en un listado de países, su respuesta fue que era apenas obvio en la medida que somos el primer país exportador de coca, que querías que pasara.



El jefe de Estado también habló sobre la recesión económica a nivel mundial y cómo puede afectar a nuestro país.



Dijo que el impacto es por diversas vías y señaló que se puede esperar un estancamiento de compras de petróleo, puede entrar vía tasa de interés en la medida de que si se eleva para emparejarla con la de Estados Unidos, para que no haya un flujo de capital hacia allá, que tumbaría el peso colombiano, pues esa es la correa de la transmisión de la recesión hacia Colombia.



“Elevar la tasa de interés de 1.7 a 10 en un año, pues implica que aquí se frenan inversiones, consumo, proyectos y entras al estancamiento económico”, dijo el Presidente



En este asunto, el jefe de Estado dijo que se puede dar una reducción de las remesas provenientes del exterior, que es algo muy importante en la economía. Incluso el mandatario no descartó que la demanda de los productos colombianos puede disminuir.



De acuerdo con Petro lo que el gobierno tiene que hacer es una actividad contracíclica. Dijo que esa actividad puede ser aumentar el crédito bancario a través de los instrumentos públicos financieros con tasas de interés bajas, pero en una gran cuantía.



“Puede ser, no es antagónico, una actividad de compras del Estado que reactive sectores de la economía. Puede ser una actividad de inversión propia del Estado que entonces equilibre la reducción de la inversión privada. Puede ser, tema de discutir, un incremento de la demanda interna de Colombia en donde, por ejemplo, una variable con el salario mínimo juega”, dijo Petro



De acuerdo con el jefe de Estado, si hay algo que toca evitar es alzar las tasas para frenar la inflación pues esta es inducida desde el exterior.



Petro dijo que la los mecanismos para frenarla debe ir con otras alternativas, como por ejemplo, subsidiar fertilizantes y no dejando indexar las variables económicas dentro del país.



Dijo que es probable que exista la tendencia de que como crece la inflación 9%, todo hay que hacerlo crecer ese mismo porcentaje o más.



El jefe de Estado advirtió que otra discusión que se puede dar girará alrededor del salario mínimo. “Se Indexa la tasa interés pero no el salario mínimo. O sea, es bueno subir la tasa de interés pero es malo no subir el salario mínimo”, planteó



El mandatario concluyó diciendo que había que explicarle por qué es bueno subir la tasa de interés de acuerdo al ritmo de inflación pero no es bueno subir el salario mínimo, porque ese si desata la inflación.