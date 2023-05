El presidente Gustavo Petro emitió un largo trino este domingo en el que aseguró que hay sectores que no quieren que este terne al próximo fiscal, que reemplazaría a Francisco Barbosa, cuyo periodo termina en 2023.



(Puede ver: Cancillería anuncia ayuda de Venezuela para encontrar desaparecidos de las Auc)

“Los sectores políticos y empresariales untados hasta el cuello de dineros de la cocaína y la corrupción no quieren que el próximo fiscal ternado por el gobierno acabe la corrupción”, dijo el presidente en el trino.



En este llamó la atención ante la visita de políticos y funcionarios colombianos a la Fiscalía de Perú, “donde se acaba de realizar un golpe de estado con ella como protagonista”. También habló del llamado de Andrés Pastrana a no apoyar la defenestración del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por parte del Congreso.



En ese sentido, también replicó la teoría de un supuesto plan de golpe de estado en Colombia, llamado “Acero Diluido”, tesis replicada inicialmente por el periodista de izquierda Gonzalo Guillén, a quien el presidente le ha dado alta credibilidad con denuncias polémica como las hechas en contra del fiscal Daniel Hernández.



(Puede ver: Petro propone al Eln escoger zona para 'cese al fuego territorial': 'No la impongo')



De acuerdo con el presidente, todas estas acciones son una muestra de una supuesta acción en contra de él para que no presente la terna en la que se elegirá al próximo fiscal general.



“El camino es derribar el gobierno. Alistan los dineros para la Comisión de Acusaciones, tratan de dividir el Ejército para ver si los soldados que arriesgan sus vidas salvan los oficiales retirados que se ligaron al narcotráfico y el genocidio”, dijo Petro.

La visitas de políticos y funcionarios a la fiscal del Perú, donde se acaba de realizar un golpe de estado con ella como protagonista, las palabras de Andrés Pastrana pidiendo a sus socios expresidentes de derecha de América Latina que no apoyen al presidente Lasso en su… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 14, 2023

En ese sentido, el presidente hizo referencia directa a la movilización de la Plaza de Bolívar convocada por miembros de la reserva de las Fuerzas Militares y al pronunciamiento del expresidente de Acore el coronel en retiro John Marulanda sobre “defenestrar” al presidente Petro como ocurrió en Perú, que fue un llamado velado a un golpe de Estado.



(Además: Gustavo Petro pone en duda capacidad de mando de líderes del Eln



“El Ejército está unido en la lucha contra las economías ilegalizadas y contra la corrupción, quiere la paz y la Constitución”, expresó el presidente, que concluyó el trino con el siguiente mensaje: “El pueblo está avisado. El empresariado sabe que tiene una senda de crecimiento sostenible dentro de la justicia social, el campesinado sabe que abrimos el camino de la reforma agraria en su favor, el pueblo trabajador sabe que vamos a mejorar sus condiciones laborales. Aquí no pasará lo del Perú.”.