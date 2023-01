El presidente Gustavo Petro anunció desde Casa de Nariño que los delegados que por ley tiene el Gobierno en las Cámaras de Comercio serán tenderos. Así lo confirmó en una reunión que sostuvo en la mañana de este 12 de enero con representantes del gremio.



(Puede leer: Petro niega que supuesta pareja de su padre tendrá cargo diplomático)

El jefe de Estado, en el encuentro, explicó que el propósito de este era recopilar algunas ideas de miembros del sector para definir quiénes serán los representantes de Petro en estas Cámaras.



"La de Bogota es poderosísima. A la de Bogotá llega el hermano de Vargas Lleras, no cualquier (persona). Pero lo delegados que el Presidente de la República tiene por ley, que no son mayoría, pero hacen presencia en las juntas, ¿quienes serán?", se preguntó.



Contó que ante este escenario "algún congresista del Pacto dice quiere que le nombre a un amigo allá. Pero yo ni los conozco. ¿Y si salen 'chichipatos', qué? ¿Salen de lo mismo de los otros?".



(En otras noticias: Petro defiende las listas cerradas que propone la reforma política: ¿por qué?)

"Los representantes del Presidente en las Cámaras de Comercio serán los Tenderos", así lo aseguró el Jefe de Estado, @PetroGustavo, quien además explicó que es fundamental la asociatividad y la educación para que este gremio mejore. pic.twitter.com/zR4DssQJ5B — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 12, 2023

La decisión de designar a tenderos, según el jefe de Estado, implica varios retos. Petro expuso que las Cámaras de Comercio manejan mucho dinero público y "hacen grandes edificios bonitos y lujosos. Pero, ¿cuál es el beneficio para los comerciantes? ¿han ayudado a los tenderos?". Un no generalizado se escuchó entre los asistentes.



Tras una reflexión, manifestó que el trabajo se debe centrar en cómo esas Cámaras pueden tener una mejor función para apoyar el conjunto de los comerciantes de Colombia que en su mayoría, dijo Petro, son tenderos. "Hay que estar en las juntas, hay que pelearse eso. Hay que tener fuerza e inscribirse adentro", agregó.



Respecto a los requisitos para ser delegados en dichas juntas, mencionó que estos fueron creados para crear "roscas". "¿Quién puede ser miembro de una Cámara de Comercio? El que está afiliado y es profesional", expuso. Después reparó el hecho de que no se incluya entre esos parámetros que sea comerciante.



(En otras noticias: ¿Qué pasa con la guerra entre las disidencias de las Farc y el Eln en Arauca?)



"Así han vuelto los controles de cosas públicas, porque la Cámara de Comercio es pública. Lo público no debe ser controlado por elites, que controlen sus empresas, que son las de ellos, pero lo público debe ser controlado por la sociedad. Esto incluye a la señora de los tintos, a los pequeños tenderos", sostuvo.



Finalmente, el jefe de Estado les pidió ayuda a las asociaciones de tenderos para recomendar algunos de los mejores perfiles para estas designaciones.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA