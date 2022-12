El presidente Gustavo Petro participó este sábado en el XXIV Encuentro de Dirigentes del Occidente Antioqueño, en Dabeiba, donde insistió en la necesidad de luchar contra el cambio climático, pero tambièn en los efectos que la minería le está causando al medio ambiente en el país.



En el marco de ese encuentro el jefe de Estado insistió en la necesidad de modificar el Código Minero que rige en el paìs.

Al referirse a ese Código, el jefe de Estado dijo que ha pasado un cuarto de siglo de la aprobación del proyecto y como tal ya se puede hacer un balance de los resultados que ha dejado.



"Pasó que prácticamente todo el territorio nacional ha sido titulado para exploración minera" dijo Petro tras resaltar que esto ha afectado el agua y el medio ambiente en general.



"¿Por qué esa titulación minera tan excesiva y en manos de gente que no es colombiana?", se preguntó Petro en medio de la plauso de los asistentes.



El jefe de Estado fue contundente en señalar que "el Código Minero hay que reformarlo, no nos sirve".



Dijo que si bien se puede sacar el oro sin destruir el agua, eso implica unos conocimientos, una capacitación y una priorización diferente del Estado.



Petro agregó que el Estado no debe priorizar la gran multinacional minera sino priorizar al pequeño minero tradicional.



Eso si, en su intervención el mandatario fue claro en señalar que el esfuerzo minero "se necesita" por lo cual enfatizò en que "no se trata de una guerra contra la minería sino contra las formas como se hace la minería en Colombia".



En ese sentido Petro invitó a los pequeños mineros de Antioquía a convocar una gran convención nacional minera para ahondar en lo que debe ser el nuevo código del sector.



"Son ustedes mismos los que deben ayudar a diseñar los caminos de una minería que no destruya el minero, que no destruya el territorio, que no destruya el agua y que permita que sea una base de riqueza regional y riqueza nacional. Por eso el Gobierno Nacional quiere establecer esta otra alianza, la alianza entre el pequeño y la pequeña minera y el Estado de Colombia", señaló .



