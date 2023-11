Petro anuncia demanda contra Andrés Pastrana por asociarlo al narcotráfico

Un nuevo choque a través de redes sociales tuvieron el presidente Gustavo Petro y el exmandatario (1998-2002) Andrés Pastrana. El intercambio llegó al extremo de que el actual gobernante de los colombianos anunció que llevará la disputa ante la justicia.

El choque comenzó debido a que el presidente Petro compartió una publicación sobre una captura de cinco miembros de la Armada, que estarían vinculados con acciones relacionadas con el narcotráfico. "No admitimos ningún miembro del Estado que este en contacto y a favor del narcotráfico.", fue el comentario del mandatario.



Esto fue aprovechado por Pastrana para lanzar duros comentarios en contra del gobierno y de la política de 'paz total', que ha buscado llegar a acuerdos y procesos de diálogo con distintos alzados en armas y actores ilegales.



"Su campaña y su Presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total", fueron las palabras del expresidente que generaron la molestia de Gustavo Petro.



"Lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo", fue el mensaje de Gustavo Petro, que aprovechó el mensaje para cuestionar que el nombre de Andrés Pastrana aparece en el listado de invitados de los vuelos privados del sindicado por crímenes sexuales Jeffrey Epstein.



Esta no es la primera disputa entre Pastrana y Petro en redes sociales. Sin embargo, este sí es el primer choque entre ambos que sobrepasa el terreno digital y de las lides políticas y llegará a la justicia.