El presidente Gustavo Petro intervino ante la instalación del foro permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. El primer mandatario reiteró en todo su discurso la necesidad de buscar alternativas a la explotación de hidrocarburos, pues "si se saca el petróleo, la humanidad perece".

Al inicio de su intervención, el primer mandatario destacó la labor que han hecho los pueblos indígenas por la preservación del planeta. "Los indígenas, su cosmovisión y su deseo permanente de equilibrio con la naturaleza son supremamente certeros y prácticos para el día de hoy, descubrieron antes lo que la ciencia occidental descubrió siglos después", expresó Petro.



De acuerdo con el primer mandatario, tanto los saberes indígenas como la ciencia occidental llegaron a una misma conclusión, aunque por caminos distintos: “si se saca el petróleo, la humanidad perece”.



En este camino, expresó que parte de la estrategia para la preservación del planeta pasa por empoderar a los pueblos indígenas. “Nosotros en Colombia hemos hecho un gran esfuerzo desde el orden legal para fortalecer y empoderar a los pueblos indígenas de Colombia”, agregó.



En esta línea, destacó la riqueza de cultura indígena en Colombia, “son 115 pueblos, lo que no hace uno de los países con más lenguas habladas”, y señaló que “Sabemos que el pueblo indígena puede cuidar la tierra mejor que cualquier cultura”.



Petro destacó la necesidad de preservar la selva, sobre todo la selva amazónica: “si la selva desaparece, el equilibrio climático se rompe”. Por eso destacó la cumbre que se realizará en Belém do Para (Brasil) entre los países que tiene soberanía sobre la Amazonia. La intención sería fusionar “el deseo indígena de preservación y la realidad política de los que gobiernos que tenemos soberanía en esos territorios.



“Rehabilitar la selva amazónica se vuelve un imperativo”, reiteró el presidente, que anunció que Colombia dispondrá de 150 millones de dólares, “a pesar de nuestras necesidades”, para decirle al mundo que “la selva amazónica se rehabilita y que aportamos en los grandes equilibrios del clima mundial”.



Sin embargo, el presidente señaló que no todo pasa por la preservación de la selva. Para este, a pesar de que se llegase a lograr una reforestación del “último metro cuadrado del continente”, “el problema no tendría solución allí”. De acuerdo con el primer mandatario, la única forma de frenar el cambio climático, que calificó como “una crisis civilizatoria” es “dejando de extraer el petróleo, el carbón y el gas”.