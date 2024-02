Petro dice que migración venezolana es causa del bloqueo económico: ¿qué tan cierto es?

Colombia alberga casi el 40 por ciento de la totalidad de migrantes venezolanos que hay en el mundo. Según datos de Migración Colombia, el 2023 cerró con la presencia de 2.864.796.



Las cifras demuestran que el país se ha convertido a lo largo de los últimos años en uno de los principales destinos de quienes siguen saliendo de Venezuela en búsqueda de mejores oportunidades. Esto, sin embargo, ha implicado un reto en lo que tiene que ver con la atención a esta población.



El fin de semana pasado, el presidente Gustavo Petro se refirió a este fenómeno y retomó la tesis de que esta problemática es una consecuencia solo de los bloqueos económicos impuestos por EE. UU.



“Lo que produjo la migración venezolana por millones se llama bloqueo económico y un gobierno colombiano ayudó a hacerlo. Se convirtió en un verdadero "boomerang””, dijo el pasado sábado el primer mandatario.

María Clara Robayo, internacionalista e investigadora en asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, sin embargo, en diálogo con este diario señala que esa tesis del primer mandatario “no es nada válida, sobre todo cuando se miran desde los mismos registros de Migración Colombia cómo ha venido aumentando la migración procedente de Venezuela desde 2014”.

Los datos oficiales de Migración muestran que en ese año hubo 23.573 migrantes de Venezuela en Colombia y en el 2015 fueron 31.471, es decir, hubo un incremento del 34 por ciento. Pero un año después la cifra aumentó un 71 por ciento: pasaron a ser 53.747.



A partir de ese momento se empezaron a dar los aumentos más significativos. Por ejemplo, en el 2017 se reportaron 403.702, es decir, la cifra aumentó un 651 por ciento con respecto a 2016. Y en el 2018 los migrantes venezolanos en el país fueron 1’174.743.



La cifra, en 2023, cerró en 2’864.796 con una disminución de apenas 1 si se compara con los 2’896.748 que reportó Migración al cierre del 2022.



“Lo que hemos venido viendo desde 2015 son los efectos del recrudecimiento de esa crisis humanitaria que ha tenido grandes consecuencias en el bienestar y la situación social económica de la población venezolana”, agrega Robayo.

Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello Caracas (Venezuela), coincide con ese punto de vista y dice que el primer mandatario “ha comprado sin mayores argumentos la tesis del gobierno venezolano de que toda la culpa de casi todo lo que pasa en el país tiene que ver con las sanciones impuestas por varios países. Hay que recordar que la crisis venezolana empezó mucho antes de eso”.

Tanto Bolívar como Robayo reconocen que el bloqueo económico por parte de Estados Unidos y la Unión Europea agravó la situación migratoria, pero no es la razón principal. La investigadora, oriunda de Venezuela, indica que las causas tienen que ver con lo que ella denomina como una "emergencia humanitaria compleja", es decir, que fue inducida por el Estado venezolano.



Explica que el gobierno del vecino país “deliberadamente privó a su población - y lo sigue haciendo - de derechos básicos como la alimentación, la salud, la educación y los servicios públicos”.



También recuerda que las expropiaciones del fallecido expresidente Hugo Chávez dieron origen al “desmantelamiento progresivo de la capacidad productiva de Venezuela en general. Dejamos de tener soberanía alimentaria”.



Robayo, por su parte, recuerda que lo que se vive en Venezuela es una “crisis multidimensional” que inició hace 23 años. Señala que a inicios de este siglo se empezaron a registrar las represiones políticas y los cambios macroeconómicos que llevaron a que empresarios salieran de dicho país.

“En el 2014 salen los estudiantes a protestar en una situación donde ya había desabastecimiento de alimentos, de algunos insumos médicos y sanitarios. Salieron a protestar por la situación de los profesores, pero en ese momento por primera vez la Guardia Nacional enfrenta violentamente esas protestas, hay víctimas mortales y se empieza a dar más vueltas a un gobierno cada vez más autoritario”, señala.

Pese a este contexto previo, el mandatario colombiano insiste en que la razón principal son los bloqueos. “Bloquearon la venta internacional de petróleo y de eso vivía la sociedad venezolana. El empobrecimiento inmediato produjo la migración. Sus mujeres y jóvenes fueron humillados en nuestros países y ahora los migrantes marchan por millones hacia EE.UU.”, sostuvo el pasado sábado.

Para Robayo, estas declaraciones son una muestra más de que la migración no ha sido una prioridad para esta administración ya que, dice ella, el fenómeno migratorio implica un dilema para el jefe de Estado, pues la salida masiva de ciudadanos venezolanos es una “de las demostraciones más fehacientes de que en Venezuela hay una crisis humanitaria”, dice la internacionalista. Pero reconocer ello puede implicar problemas en el restablecimiento de las relaciones con el vecino país, lo cual ha sido una de las prioridades en política exterior de este Gobierno.



Pese a esto, la investigadora advierte que la postura que ha asumido el Presidente “va en contravía al fenómeno migratorio que está recibiendo el país en este momento”.

Bolívar, por su parte, dice que actualmente la atención a esta población y las políticas públicas para esta están en el limbo y señala que esto es resultado de replicar las tesis de Maduro sobre esta problemática.



“Ya hoy en día no se consigue tan rápido en la página de Migración todos los datos sobre la migraron venezolana. Se eliminó la gerencia de fronteras, que era un órgano adscrito a la Presidencia y tenía la capacidad de coordinar con todos los entes del Estado. Eso desapareció y en su lugar tenemos una subdirección en un viceministerio del Ministerio de Igualdad”, añade.



Migración Colombia, por su parte, ha intentado mejorar el acceso a estos datos y para ello el pasado 30 de enero lanzaron el Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana. En esta iniciativa hay un apartado exclusivamente dedicado a la migración venezolana, pero solo con estadísticas del 2023.



