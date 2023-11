Petro advierte que se reducirá presupuesto para ramas del poder tras fallo de la Corte

Luego de que la Corte Constitucional tumbó un parágrafo de la reforma tributaria que prohibía la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, el presidente Gustavo Petro respondió en su cuenta de X.



"Le toca al ministro de hacienda despues de esta decisión que no puedo compartir recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público", escribió el jefe de Estado en su Twitter.

En otro trino profundizó en su postura en el tema: "¿Qué significa deducir del impuesto de renta de una empresa petrolera o carbonera, las regalías?. 1.Que se considera que la regalías es un gasto de la empresa petrolera y no un derecho de la nación por ser esta la dueña del subsuelo. 2. Se le regalan impuestos a las empresas petroleras y carboneras. Esos impuestos deberían atender el gasto social de Colombia, ya no es posible".



La Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo 1 del artículo 19 de la Ley 2277 de 2022, “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones”, que modificó el artículo 115 del Estatuto Tributario.



EL TIEMPO conoció que los argumentos por los cuales la Corte tumbó este apartado fueron por violación de los principios de justicia y de equidad tributaria. Norma con la cual el Gobierno buscaba recaudar más de cuatro billones de pesos.



Fuentes de la Corte señalaron que la decisión tiene efectos inmediatos pero que, en todo caso, quienes hicieron los pagos a la Dian -por no poderlos deducir- no tendrían derecho a la devolución de los recursos.

REDACCIÓN POLÍTICA CON INFORMACIÓN DE JUSTICIA

