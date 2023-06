El presidente Gustavo Petro pronunció un largo discurso durante la jornada de marchas que se convocaron en respaldo a las reformas del Ejecutivo. Defendió sus reformas, anunció unas nuevas, se refirió a las interceptaciones y aseguró: "No se atrevan a romper con la democracia porque se encontrarán con un gigante: el pueblo en las calles".



En otro apartado de su intervención, el Presidente aseguró que de ahora en adelante se deben hacer asambleas populares en el país, como le ordenó en días pasados a los miembros del Pacto Histórico.



Por otro lado, les envió un mensaje a los miembros de su gabinete. "Todo ministro y ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso, se va. Ese es el cumplimiento del programa de Gobierno. Ustedes lo vigilarán", sostuvo.



Insistió en que él y quienes lo eligieron "quieren volver realidad el programa de gobierno por el que el pueblo votó".



"Ese programa dice que Colombia debe ser una potencia mundial de la vida, ese programa dice que para ser potencia de la vida, Colombia debe estar en paz, que el objetivo de la paz es el mayor deseo de la sociedad colombiana", agregó.



El presidente Petro envía este mensaje un mes y 10 días después del remezón ministerial que sacudió su Gobierno -el segundo desde su llegada al poder-. En aquel momento salieron del gabinete José Antonio Ocampo, Carolina Corcho y Cecilia López, crítica de varias de las políticas del actual gobierno, entre otros.

REDACCIÓN POLÍTICA

