Una de las grandes metas que el presidente Gustavo Petro se planteó al comienzo de su mandato fue la propuesta para comprar tierras que pertenecen a los ganaderos del país, quienes están agremiados en Fedegán.



Respecto a este tema, Petro se refirió durante su visita a Mosquera, en Cundinamarca, donde estuvo presente para el lanzamiento de la campaña CAMPESENA. En un largo discurso, el mandatario habló de sus proyectos para el campesinado colombiano.



El mandatario le dijo a Fedegán que espera que esas compras se cumplan. "Es para ya, no para dentro de 20 años”, dijo Petro, quien agregó que su deseo es que produzcan más ellos y también el campesinado.



“Espero que no se cierre simplemente porque era un engaño más”, añadió Petro, quien dijo que el “Estado debe coger el toro por los cuernos”.



Sobre la compra de tierras, la ministra de Agricultura Cecilia López, en entrevista con EL TIEMPO, dijo que las primeras adquisiciones se harán en las próximas semanas. Sin embargo, para poder avanzar les pide a los ganaderos que le ofrezcan realmente las más productivas y subutilizadas que están en el Caribe y el Magdalena Medio y a los ingenios que también colaboren en el norte del Cauca, en medio de un conflicto que no cesa en esa zona del país.

“La limitación no ha sido de plata, sino una oferta menos en los sitios adecuados que cumpla con los requisitos. Yo estoy convencida de que ya cuando Fedegán vea que nosotros empezamos a comprar tierra que no es de ellos, nos oferten más. Adicional a ello, está el freno del catastro. Tenemos que acelerarlo. El primero de marzo llega una misión de expertos coreanos que nos asesorará”, dijo López.



La meta del presidente Petro es que se compren 3 millones de hectáreas. No obstante, López manifestó que "la realidad es que el país nunca ha entregado a esa velocidad. Estamos haciendo un esfuerzo gigantesco, por el momento estamos listos para empezar a comprar".



