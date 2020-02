Peticiones de los alcaldes a Duque: más sueldo, vías y regalías

Los alcaldes del país reunidos en Cartagena en el marco del Congreso Nacional de alcaldes le presentaron al presidente Iván Duque las peticiones principales de lo que requieren para sus administraciones.

El primero en hablar del tema fue precisamente el director ejecutivo de la Federación colombiana de municipios, Gilberto Toro, quien le insistió al jefe Estado en la necesidad de mantener un diálogo permanente con los mandatarios locales y le dijo que ellos son sus aliados naturales.



Comenzó por destacar que en promedio en el país cada dos años hay elecciones y que entren vigencia la ley de garantías lo cual termina paralizando las administraciones municipales. "Acabemos con la ley de garantías", le dijo Toro al jefe de Estado.



También le hablo de la necesidad descentralizar la administración del personal docente le hablo de la nueva distribución de las regalías y le pidió que los alcaldes tengan el control del tránsito.

El alcalde de Arauquita, que Etelivar Torres, le pidió al presidente Duque que es necesario facilitar los trámites de la aprobación de los proyectos de regalías porque, según dijo, “se ha vuelto una tortura“ aprobar los proyectos.



Por su parte, el alcalde de Guapota, Santander, dijo que las personas de más bajos recursos están pagando unos copagos muy altos en el Sisben IV, por lo que pidió que se revise la metodología aplicada.



John Fredy Ortiz, alcalde de Licona, Antioquia, dijo que es necesario revisar el tema de la vivienda dispersa y solicito diseñar una política para la población informal.



El alcalde de San Pelayo, en Córdoba, expresó que no tienen relleno sanitario y dijo que es necesario que en los proyectos regionales se tengan en cuenta a los municipios que no hacen parte de las zonas Pdet.



Mientras tanto el alcalde de Victoria, en Caldas, se quejó de que los municipios de sextas categoría en su gran mayoría no tienen las plantas de sacrificio para ganado por lo que mucha de la carne que se consume no necesariamente tiene ningún tipo de control sanitario.



Rigoberto Pérez mandatario de Sogamoso, dijo que necesario que el gobierno nacional invierte en la vía rurales pero especialmente las que están ubicadas en la zona donde se está produciendo comida. Le pidió habilitar los 1800 metros que tiene la pista del aeropuerto de Sogamoso a fin de que de allí salga buena parte de la comida que sale para diversas zonas del país



César Restrepo, de Villahermosa, en el Tolima, le pidió al presidente Duque revisar el tema del transporte escolar de manera que la norma sea mucho más flexible en la contratación, pues en muchos municipios alejados del país no hay buses que cumplan con las características que se exige en la norma.



Para Luis Carlos Vargas, de Tena, en Cundinamarca, es necesario que hay un pacto por el turismo para que sea el motor de desarrollo de los municipios que se quieren centrar en esta actividad económica



Mientras tanto Eugenio Rangel, alcalde de billón Villa del Rosario, en Norte de Santander, le expresó el presidente Duque que todos los líos que está generando la migración especialmente en los municipios de la zona fronteriza. Le habló de invasión del espacio público de mi coro tráfico de prostitución idea cine amiento.



El vira mercado, alcaldesa de Sucre, en Sucre se lamentó porque muchos municipios pobres y que han sido víctima de la violencia no son considerados como zonas PDF para las cuales dijo se está priorizando la inversión.

El alcalde de San Luis, en el Tolima, Guillermo Elvira , aseguró que el nuevo censo realizado por el DANE afectó a todos los municipios pues a algunos les bajó hasta el 50% el número de población, lo que le significa que se le reducirán de manera significativa los recursos provenientes del situado nacional.



Aseguró que habló con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, y tras expresarle su inconformidad la respuesta del funcionario fue “ demándeme”.



Finalmente Wilfredo Romero, de San Juan de Nepomuceno, fue uno de los más vehementes en pedirle al presidente Duque que es necesario que se tramite una mejora salarial para los alcaldes de los municipios de sexta categoría. Le dijo que sólo se gana en cuatro, 2 millones de pesos al mes y que su trabajo es de 24 horas las siete 10 y su sueldo es menor que los de muchos funcionarios del Estado.



