Comité del Paro presentó pliego de peticiones que pretende negociar

El documento presentado por el Comité Nacional del Paro al Gobierno prendió las alarmas en el Ejecutivo que de inmediato si bien dijo que va a estudiar las peticiones, fue claro al señalar que "no va a negociar el Estado".



Dentro del extenso pliego planteado se pide la liberación de todos las personas detenidas en las protestas y "los presos políticos", el desmonte del Esmad, definición de una tasa de interés "justa" para los créditos de vivienda, contratación de artistas nacionales en los eventos financiados con recursos públicos, retiro de Colombia de la OCDE, entre otros.

El delgado del Gobierno para el diálogo con el Comité Nacional del Paro, Diego Molano, dijo que de un pliego inicial de 13 puntos se pasó a uno que tiene 120 puntos.



"¿Que nos preocupa?que muchos de esos puntos van más allá de las competencias gubernamentales o tienen rango constitucional, son unos temas que no tendrían una relación directa con lo que originó el paro, temas como liberación de presos políticos, temas como la no extradición de las personas que participaron en las protestas o la revisión de la política de seguridad y defensa", dijo.

Molano agregó que el gobierno va a revisar esos puntos para ver en qué puede haber acuerdo y en que no, pero eso sí fue enfático en señalar que "no vamos a permitir en ese sentido ninguna negociación del Estado".



Aseguró que al Gobierno le interesa es trabajar en aquellos puntos que a los colombianos les duelen, como los temas de empleo, los asuntos laborales o los que tienen que ver con la educación.



El delegado del gobierno destacó que en las peticiones hay todo tipo de peticiones, por lo que dijo que se va a estudiar para ver en qué acuerdos se puede trabajar.



"Por supuesto que no entraremos a discutir temas que tienen que ver con con asuntos fundamentales del Estado, como la política de seguridad y defensa nacional", advirtió Molano.

El funcionario destacó que también dentro de la solicitud de los sindicatos hay un sin número de temas que no tienen que ver necesariamente con la convocatoria del paro.



"Definitivamente aquí no negociamos al Estado y no podemos estar acercándonos a una asamblea constituyente en esta discusión, aquí no se negocia el Estado", concluyó.



