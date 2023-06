Luego del nombramiento de Nórida Rodríguez Muñoz como gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia (RTVC) y el anuncio de que Hollman Morris podría asumir como subgerente, el presidente Gustavo Petro publicó una imagen en su cuenta de Twitter en la que anuncia el inicio de las gestión del nuevo equipo al frente de la entidad.



(Le puede interesar: Hollman Morris: Ministro TIC ratifica su nombramiento en RTVC).

"Arranca nuestro equipo de RTVC y la Radio Nacional. Busco ligar la televisión pública a la juventud, la cultura y a la producción de cine y audiovisuales", dijo Petro en su Twitter.

Arranca nuestro equipo de RTVC y la Radio Nacional. Busco ligar

la televisión pública a la juventud, la cultura y a la producción de cine y audiovisuales. pic.twitter.com/LuT4wnFEFO — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2023

Aunque en un primer momento se especuló que Morris podría ser el gerente, al final asumiría el cargo de subgerente. Morris no ha sido ajeno a señalamientos y denuncias. De hecho, su nombramiento generó varias críticas de la oposición y de sectores progresistas.



(Además: Nórida Rodríguez se posesionó como gerente de RTVC).



Cuando fue gerente de Canal Capital (2012-2014), en la alcaldía de Petro, fue investigado por un posible detrimento patrimonial, al haber contratado a Rafael Poveda Televisión para hacer 140 programas por 542 millones de pesos. Pero en septiembre de 2015 la Personería archivó el caso argumentando que el canal local podía celebrar “todo tipo de contratos, incluyendo los que están sujetos al régimen del derecho privado”.



En 2019 fue denunciado ante la Fiscalía por su hoy exesposa, Patricia Casas, por presunta violencia intrafamiliar, específicamente por violencia económica, psicológica y física. Según Casas, no daba los recursos necesarios para el hogar del que él era el proveedor, pues ella no trabajaba. Esto llevó al presidente Petro a alejarse de él durante un tiempo.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias