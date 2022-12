El personaje del 2022 para EL TIEMPO fue el presidente Gustavo Petro, quien se convirtió en el primer presidente de izquierda. Pero este año también se destacaron otros personajes en el deporte, la gastronomía, el cine, los negocios, entre otros.



Esta es la selección de otras personas que también brillaron en el país.

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda.

Dejó su puesto en la Universidad de Columbia en Nueva York para medírsele al reto de ser ministro de Hacienda de Gustavo Petro, como ya lo hizo en la época de Ernesto Samper.



(Lea: José Antonio Ocampo: 'No voy a proponer locuras ni voy a aceptar locuras')



En apenas tres meses, José Antonio Ocampo consiguió sacar adelante una tributaria que buscará recaudar unos 20 billones de pesos para el 2023, la meta más ambiciosa de la historia. Y todo ello en medio de una coyuntura económica difícil, con una inflación en niveles máximos de hace 23 años y la sombra de una posible desaceleración. Para garantizar la paz social del nuevo gobierno, pondrá a pagar más al sector minero-energético. La industria de las bebidas azucaradas también contribuirá más.

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez.

La carrera de Francia Márquez Mina está, sin duda, en ascenso. Luego de ser premiada con el Premio Nacional de Derechos Humanos (2015) y el Premio Goldman (2018), el mayor reconocimiento a su trayectoria se materializó con su llegada a la Vicepresidencia. Márquez, que conformó junto a Gustavo Petro la fórmula presidencial ganadora en junio, fue destacada como una de las 25 mujeres más influyentes del año por la revista Financial Times, que la describió como la “campeona del pueblo”.



(También: 'Se renegociará con 'Iván Márquez'; a él le hicieron un entrampamiento')



El proyecto insignia de la vicepresidenta desde que asumió el cargo es la creación del Ministerio de la Igualdad. “Es un paso fundamental hacia la paz total”, ha asegurado Márquez.

Linda Caicedo, futbolista



Linda Caicedo

Con solo 17 años, Linda Caicedo ya había deslumbrado en el fútbol local y había sido campeona primero con América luego con Deportivo Cali. Pero este 2022 fue el año de su consagración internacional. Jugó en las selecciones Colombia de todas las categorías. Con la de mayores, ayudó a conseguir la clasificación al Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda y fue declarada la mejor jugadora del torneo. Luego logró clasificar con el Sub-20 a la segunda ronda del Mundial que se jugó en Costa Rica y, posteriormente, tuvo un brillante Mundial Sub-17 en India, en el que Colombia llegó a la final, que perdió con España. Fue Balón de Plata (segunda mejor jugadora).

Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad

El padre Francisco de Roux en la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, en el Congreso.

El sacerdote Francisco de Roux se destacó por su liderazgo en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. La entidad, que a mitad de año terminó su mandato, nació del Acuerdo de Paz con las Farc. De Rox y su equipo estuvieron durante años detrás del proceso de escucha a cerca de 30.000 personas que tuvieron relación con el conflicto armado.



(En contexto: ¿Cómo puede Colombia lograr la reconciliación? / Entrevista con de Roux)



Ese trabajo quedó plasmado en un informe final con textos que sirven de insumo para conocer detalles de la guerra. La entrega del documento no estuvo exenta de polémicas, pues hubo sectores que dijeron que la Comisión no los tuvo en cuenta y que hubo sesgos. De Roux ha insistido que el informe es una de las tantas piezas para comprender lo que vivió el país en el largo conflicto.

Ana Cristina González, una de las pioneras de Causa Justa

Ana Cristina González, una de las pioneras de Causa Justa.

Ana Cristina González es una de las líderes del movimiento Causa Justa que presentó la demanda que llevó a que la Corte Constitucional despenalizara el aborto hasta la semana 24 de gestación, que es considerado como uno de los principales logros en cuanto a los derechos de las mujeres en el país durante las últimas décadas. Es médica, doctora en Bioética, activista sobre los derechos sexuales y reproductivos y por la igualdad de género. Esta paisa de 54 años fue seleccionada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en la categoría pionera. “No somos proaborto, sino defensores de la libertad reproductiva”, le dijo en su momento a este diario cuando obtuvo este reconocimiento por la revista norteamericana.

Roy Barreras, presidente del Congreso

Roy Barreras, presidente del Congreso.

Roy Barreras se convirtió en la figura del Congreso y demostró que es uno de los políticos más audaces de la última década en el país. De su paso por el uribismo y el santismo llegó al Pacto Histórico y hoy como presidente del Senado, el presidente Gustavo Petro ha logrado sacar adelante las principales reformas de su proyecto del cambio, con el cual ganaron la presidencia.



(Siga leyendo: Roy Barreras habla de sus planes a futuro: ¿aspirará a la Presidencia?)



Roy ha alineado la banca del Pacto, que cuenta con muchos jóvenes inexpertos en temas legislativos, así como a la coalición de gobierno, que tiene veteranos conservadores y liberales, por ejemplo. Pero no solo eso, todo esto lo ha hecho mientras lucha contra un cáncer que le fue detectado en octubre y lo a obligado, además de las largas jornadas en el Congreso, a asistir a quimioterapias.

Diana Trujillo, científica

Diana Trujillo, de la Nasa.

Aunque Diana Trujillo se hizo conocida en nuestro país en 2021 cuando estuvo en la primera línea de batalla en el amartizaje del robot Perseverance sobre la superficie de Marte, este año voló más lejos. La Nasa la seleccionó entre sus siete nuevos directores de vuelo.



La ingeniera caleña de 42 años es la primera colombiana que llega a este importante cuadro de honor, que reúne a los profesionales que dirigirán las futuras misiones tripuladas de la agencia a la Estación Espacial Internacional y las siguientes etapas del programa Artemis, que busca llevar de nuevo a la humanidad primero hacia la Luna y, luego, a Marte. En el pasado Trujillo recibió la Cruz de Boyacá, el más alto honor que el Gobierno de Colombia otorga a civiles.

Jaime Gilinski Bacal, empresario



Jaime Gilinski, entre los colombianos que están en la lista Forbes.

Jaime Gilinski, cabeza visible de GNB Sudameris en Colombia, sacudió al mercado al hacer una agresiva oferta pública de adquisición (opa) de acciones por una de las joyas de la corona del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), Nutresa. Si bien esta jugada se dio a finales del 2021, la misma marcó el inicio de una de las arremetidas más fuertes del inversionista por varias de las grandes compañías paisas que se intensificó a lo largo del año.

Leonor Espinosa, cocinera

Leonor Espinora, mejor chef mujer del mundo 2022.

Defender la biodiversidad del país y las comunidades que producen ingredientes únicos es uno de los pilares de la propuesta gastronómica de la colombiana Leonor Espinosa. Con ella —puesta en escena en el restaurante Leo—, obtuvo el título de mejor chef mujer del mundo otorgado por la prestigiosa lista de los World’s 50 Best Restaurants. También figura entre los mejores chefs del mundo en otras listas como los Best Chefs Awards.

Laura Mora, directora de cine

Laura Mora, directora de cine y televisión.

La cineasta antioqueña Laura Mora se llevó el máximo galardón del Festival de Cine de San Sebastián con Los reyes del mundo y entró en la lista de posibles nominadas al Óscar a la mejor película extranjera. Mora será una de las directoras de la primera temporada de la serie basada en Cien años de soledad. Fue el año del cine en Colombia, porque La jauría, del bogotano Andrés Ramírez, ganó el Gran Premio de la 61 Semana de la Crítica en Cannes.

Raquel Bernal, rectora de la U. de los Andes

Raquel Bernal, actual rectora encargada de los Andes

Es la primera mujer al frente de la que es considerada la mejor universidad privada del país, y una de las más relevantes a nivel regional y mundial.



La elección oficial de Bernal en el cargo, luego de estar en el mismo de manera provisional, se dio tras la renuncia del hoy ministro de Educación, Alejandro Gaviria. El reto que asumió no es sencillo, dado que su gestión marca el inicio de una nueva era en el alma mater luego de dos años de pandemia.

Rodolfo hernández, excandidato presidencial

El candidato independiente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández.

Rodolfo Hernández era prácticamente un desconocido a nivel nacional en enero. Sin embargo, seis meses después pasó a la segunda vuelta de la elección presidencial y obtuvo 10’532.578 votos. Su bandera fue la lucha contra la corrupción y se llegó a pensar que durante su paso por el Congreso, al que llegó por ser segundo en las presidenciales, podría liderar a la oposición. Pero sus días en el Senado se caracterizaron por su silencio y renunció.



(Siga leyendo: Rodolfo Hernández y la crónica de una oposición que no fue)



REDACCIÓN EL TIEMPO