¿Cuáles son los requisitos para salir del país con menores de edad?

En medio de la pandemia, este año las familias han viajado fuera del país por placer o por necesidad. Pero para poder salir del territorio nacional con menores de edad deben tramitar su permiso de salida.

En el primer trimestre del año se autenticaron en las notarías del país 15.881 permisos de salida de niños, niñas y adolescentes. No obstante, la cifra es considerablemente inferior a la de los años anteriores, pues en 2020 fue de 51.642, mientras que en 2019 fue de 52.237, según cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro.



Desde 2019, en el aeropuerto El Dorado están las notarías 79 y 80 que tramitaron 2.752 de estos permisos.



El informe señala que los departamentos donde más se gestiona este tipo de trámite son Cundinamarca (incluida Bogotá), Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico y Risaralda. Mientras que en Amazonas, Guainía y Vaupés no se registró ningún caso en los últimos tres años.



Los principales destinos de viaje para los cuales se solicita el permiso de salida de menores son Estados Unidos, México, Chile, Panamá y España.



¿Quiénes solicitan más este servicio?

Quienes más solicitaron este tipo de servicio en el primer trimestre de este año fueron los papás. La cifra reportada por las notarías indica que esta alcanzó las 8.366. En segundo lugar, se concede al padre y la madre y cuyo registro en el mismo periodo fue de 3.743. En tercer lugar, se reportaron 3.722 solicitudes realizadas por las madres. Por último, 50 para personas diferentes a los padres.



Según el informe, estos permisos se han otorgado a través de documento privado, es decir, poder otorgado en notaría por el o los padres (13.847 durante el primer trimestre de 2021), por escritura pública (1.062) y por medio de certificado de vigencia de escritura pública (972).

¿Cómo es el proceso para tramitar el permiso de salida de un menor del país?

Llos menores de edad colombianos y extranjeros titulares de visa de residente en Colombia deben presentar para salir del país los siguientes requisitos:



- Pasaporte vigente o documento de viaje válido que lo reemplace o documento de identidad según el caso.

- Visa o permiso vigente según el caso

- Registro Civil.

- Permiso de salida suscrito por el (los) padre (s) que no viajen con el infante o adolescente.



Por tanto, para sacar el permiso debe:



1. Él o los padres deben realizar el permiso, con estos datos:



i. Número de documento o pasaporte del menor,

ii. Lugar de destino,

iii. Propósito del viaje,

iv. Fecha de salida y

v. Fecha de ingreso de nuevo al país.



(Adjunto el modelo de permiso de Migración Colombia)

2. Formalizar o autenticar el permiso.



Las entidades autorizadas para otorgar la autenticación del permiso son:

• Notarías públicas de todo el país.

• Consulados de Colombia acreditados en el exterior.

• Notaría de otro país donde inicialmente se autentica o notariza y luego se debe apostillar o legalizar, según sea el caso, diligenciado en idioma español.



Migración Colombia agrega que a excepción de los permisos tramitados en los Consulados de Colombia en el exterior, las autorizaciones de salida del país deberán ser presentadas ante Migración Colombia en original, con el fin de verificar su autenticidad al momento en que se produzca el viaje del menor; y deberán contar con todos los requisitos establecidos a fin de dar continuidad al viaje.

Recomendaciones

La entidad migratoria agrega qué hacer en en estos casos:



- Cuando uno de los padres ha fallecido, se debe presentar el Registro Civil de Defunción del mismo. En caso de fallecimiento de los dos padres, se debe presentar el permiso de salida suscrito por el representante legal o tutor del menor, conforme a la Ley y los documentos que respalden la designación de esta persona como responsable del menor.



- Para los menores adoptados, se debe presentar copia de la sentencia de adopción debidamente ejecutoriada.



- Cuando los padres están en conflicto se debe presentar permiso otorgado por el Juez de Familia.



- Si la patria potestad está en cabeza de uno de los padres, se debe presentar copia de la sentencia debidamente ejecutoriada.



- Si el permiso está otorgado por escritura pública, se debe presentar copia de la misma con la certificación de su vigencia.



- Si el menor ostenta doble nacionalidad, siendo una de ellas la colombiana, debe cumplir con los requisitos antes establecidos (en todo caso como nacional colombiano).



- Permiso del ICBF cuando se desconoce el paradero de sus padres o de uno de ellos, cuando este o estos no están en condiciones de otorgar el permiso o cuando se carece de representante legal.



(Si tienes otras dudas puede hacer clic aquí)