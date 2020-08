La explicación de Hassan Nasssar por lista de influenciadores

El consejero presidencial para las Comunicaciones, Hassan Nassar, tuvo que salir a responder luego de que a través de diversos medios se divulgara una lista de comunicadores, dirigentes políticos y gremiales y se asegurara que correspondían a perfilamientos que se estaban haciendo.



Nassar fue claro al señalar que es una lista de influenciadores y no se trata de perfilamientos sino de una estrategia digital y que el listado se hizo para responder a un derecho de peticiòn de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

Destacó que todo corresponde a un contrato de 2019 que terminó el 31 de diciembre de ese año.



¿De dónde aparece ese listado de personas?

Todo esto empieza por una razón y es que la Flip nos envió a nosotros a principios de este año, en febrero 21 de este año, un derecho de petición en el marco de una investigación que se encamina en conocer lo que está haciendo la Consejería: qué se está haciendo, cómo se destinan ciertos recursos y nos dicen que con base en un contrato se trabajó y se concentraron reuniones con influenciadores de redes sociales y entonces preguntan que si tenemos el listado de influenciadores quieren saber cuál es ese listado y saber de las personas que están en ese listado quiénes tienen contratos con la Presidencia la República.



Entonces ellos lo que hacen es enviarnos el derecho de petición y nosotros lo que hacemos es contestarles.



¿Es un derecho de petición de la Flip?

Si, es un derecho de petición.



¿Pero ese listado existe?

Sí, es un listado de monitoreo.



¿Por qué hacen ese monitoreo?

Nosotros, como el departamento digital de EL TIEMPO, todos los días monitoreamos las tendencias, cuáles son los temas, quién lidera la conversación, si son conversaciones en positivo o negativo. Un ejemplo, hoy el tema Mancuso está muy comentado durante el día, entonces lo que nosotros hacemos es monitorearlo para saber qué tan grande es ese asunto en redes sociales y quién está participando en la conversación, si son los colegas periodistas, es la radio, son los políticos, es la academia, son los intelectuales. Y entonces ese monitoreo lo que nos arroja son unos resultados. Ese monitoreo nos indica si es positivo si es negativo, o si es neutral.



¿Estamos hablando de un contrato para monitorear las redes sociales?

No, es el contrato digital que tenemos nosotros con la empresa Du Brands, que consiste en toda la estrategia digital de comunicaciones integrales de la Presidencia de la República. Es un contrato integral, un contrato completo, que es del año 2019. Ese contrato contempla unas obligaciones específicas, y una de ellas es la de adquirir, depurar, verificar y actualizar la lista de influenciadores digitales, con el propósito de interactuar con ellos, saber de qué están hablando conocer, saber cuál es el diálogo que se está teniendo en redes sociales. Eso es parte del monitoreo, eso es algo que hacen todas las empresas, las grandes compañías y la Presidencia de la República también necesita saber qué piensa el pueblo colombiano y cómo se está manejando la conversación.



¿Y para eso se necesita una lista de influenciadores?

El problema con la lista no es ninguno distinto a que cuando la Flip revela el informe dice que esa lista es un perfilamiento, que nosotros estamos haciendo un perfilamiento.



¿Y no es un perfilamiento?

Eso no es un perfilamiento, lo que se está haciendo es un monitoreo, un monitoreo de cuál es la conversación, de cuáles son los temas que se están discutiendo y quiénes participan en esa conversación. Es un monitoreo que lo hace absolutamente todo el mundo.

¿Entonces no es un perfilamiento?

Perfilamiento es que yo haga lo siguiente, lo identifique a usted, diga tiene tantos años, tiene tantos hijos, está casado o está divorciado, vive en tal dirección, tiene un carro con estas placas, sale a tal hora y deja su hija en el colegio, almuerza a tal hora en un restaurante, trabaja en EL TIEMPO, entra y sale a tal hora y se reúne con tales personas y chuzarle el teléfono. Nosotros no perfilamos a nadie, nosotros lo que hacemos es un monitoreo de las redes sociales, para saber cuáles son los temas que se están moviendo y quiénes participan de esa conversación.



¿Pero entonces de dónde sale la lista?

Es una lista que sale del contrato con Du Brands, que sale dentro de las obligaciones específicas del contrato. Entonces por eso ahí sale un montón de gente, con decirte que salgo yo. La lista que se conoce es la que elaboró Du Brands, sobre los influenciadores más activos. Es una lista de monitoreo.

¿Entonces, por qué hay quienes denuncian que desde su oficina les han llegado correos pidiéndoles el nombre y el número de cédula?

Qué es lo que sucede, la Flip en las preguntas que nos manda, concretamente en la pregunta 3A de ese derecho de petición, nos pide que de la lista de influenciadores con los que se concertaron reuniones, cuáles fueron las estrategias de comunicación que se tuvo con ellos, nos piden copia de las actividades relacionados, copia de las tablas de calificación de los influenciadores -es decir, si eran positivos, neutros o negativos- y que si hubo relación laboral de algún tipo, copias de los contratos. Entonces cómo hacemos nosotros para saber si alguna de las personas que aparece en la lista tiene contrato o no con la Presidencia, en la medida que lo que aparecen son sus usuarios de sus redes. Entonces nos toca ir a Talento Humano donde lo primero que nos piden es un nombre y un número de cédula para poder determinar si hay el contrato.



¿Y entonces qué fue lo que hicieron?

Lo que se hizo acá fue pedirle a Du Brands más información para poder nosotros establecer si esas personas tenían o no contratos en Casa de Nariño o con el Gobierno y poder responderle a la Flip.



¿Pero existen unos correos pidiendo información?

Claro, el asunto es que la gente lo ve como un correo suelto y muchas personas se preguntan por qué me están pidiendo esa información. De pronto el asunto es que ahí debió explicarse que estamos pidiendo esa información para dar una respuesta a la Flip, pues ese derecho de petición involucra una información adicional y es que ellos nos están preguntando sobre si alguno de esos influenciadores tuvo contrato con la Presidencia y la única manera de tener los insumos suficientes para que Recursos Humanos pueda verificar es con el nombre y número de cédula. Si llego con un seudónimo de una cuenta de Twitter pues nadie va a poder encontrarlo.

¿Entonces ustedes no tenían los números de cédula de esas personas?

Nosotros de nadie tenemos la cédula. Las listas nosotros mismo se las entregamos a la Flip.



¿Ustedes ya le entregaron esa información a la Flip?

Claro, nosotros le respondimos a la Flip hace tiempo. Todo lo que está revelando la Flip es información que nosotros le entregamos directamente. La lista que revela no es que se la encontró en una fuente, la consejería de comunicaciones se la entregó.

