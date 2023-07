Este martes se llevó a cabo la elección de la mesa directiva de las siete comisiones que tienen tanto el Senado como la Cámara de Representantes. La jornada es clave para elegir a los congresistas que se encargarán de liderar los debates de los proyectos que pasan por su respectiva corporación.



En la Comisión III, sin embargo, hubo un agarrón porque al inicio de la sesión, la senadora del Pacto Histórico Clara López, quien fue la presidenta de esta corporación hasta hoy, pidió un receso hasta las 6 de la tarde.

Clara López, senadora. Foto: Prensa Senado

¿Por qué? Según explicó, la bancada del Pacto Histórico estaba reunida en ese momento. "Estamos pendientes de que llegue el presidente del Senado Iván Name para aclarar una serie de circunstancias que tienen que ver con el cumplimiento del acuerdo que hicimos hace un año para la elección de todas las mesas directivas de Senado", aseguró.



Luego manifestó que ella debía regresar a dicha sesión porque lo que se estaba discutiendo, según dijo, era de "suma importancia".



López, después de exponer su punto, decretó un receso hasta las 6 de la tarde. En ese momento, se empezó a escuchar en el recinto: "No señora, usted no es la presidenta", le gritaban.



Inmediatamente, la senadora aseguró que se levantaba la sesión. Algunos congresistas apelaron la decisión y manifestaron que había quórum para realizar la elección de la mesa directiva. También señalaron que López fue presidenta de la comisión hasta el 20 de junio y que por ende, no podría tomar esa decisión.



"Por conducta concluyente, ustedes me eligieron y me constataron como presidente de esta sesión, esperaron a que llegara y tomamos lista. Yo solicité un aplazamiento porque tenemos una reunión importante (...) Hagan lo que dispongan. Yo me retiro y doy por levantada la sesión", respondió la senadora y dijo que esto se le avisó al senador conservador Efraín Cepeda, quien luego de la votación de la apelación, fue elegido como el presidente de esta comisión.



