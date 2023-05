El Gobierno Nacional está sumido este miércoles en una profunda crisis interna cuyas repercusiones no solo se verían a corto plazo sino de cara al hecho político más importante de este 2023: las elecciones regionales de octubre.



Los interrogantes que se disparan tras el escalamiento del enfrentamiento entre dos de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro: Laura Sarabia, la jefa de Gabinete, y Armando Benedetti, embajador de Venezuela.



Los dos están en el ojo del huracán en medio del escándalo por la prueba de polígrafo realizada en las instalaciones de la Casa de Nariño a Marelbys Meza, niñera de Sarabia señalada por el robo de 7.000 dólares en la casa de la alta funcionaria y quien es muy cercana al entorno de Benedetti.



En la mañana de hoy, el diplomático escribió en su cuenta de Twitter: "Es @laurisarabia la que está manipulando la información y esa CORTINA DE HUMO no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación (...)". Además, sugirió en su Twitter que Sarabia "chuza", al preguntar cómo se enteró Sarabia de que Meza había hablado del episodio del polígrafo con la revista Semana.

Laura Sarabia, Marelbys Meza Buelvas y Armando Bendetti. Foto: EL TIEMPO

Benedetti fue uno de los mentores de Sarabia. Pero en los últimos meses sus relaciones venían en deterioro, más después de la situación con Marelbys, quien trabajó en el pasado para el hoy embajador en Venezuela.



Como lo reveló EL TIEMPO, Petro le ordenó a comienzos de semana a Benedetti que regresara al país, pero el embajador aún no llega a Bogotá. Esto luego de que se conociera que la niñera estuvo en Caracas, a donde viajó en un vuelo chárter. El exsenador asegura que él medió con Marelbys a solicitud de Sarabia, quien estaba preocupada supuestamente por el escándalo que se podía generar por la plata en efectivo que tenía en su casa y que fue hurtada.



Benedetti no habla de 7.000 dólares (unos $30 millones) —que Sarabia ha explicado como viáticos recibidos por sus viajes oficiales y no gastados— sino de 150 millones de pesos.



Los señalamientos públicos de Benedetti contra la mano derecha de Petro han generado un enorme ruido para la imagen del gobierno Petro. Más, incluso, que el episodio —también en manos de la justicia— de Nicolás Petro, el hijo del Presidente que ha sido señalado por su exesposa, Day Vásquez, de quedarse con dineros de la campaña.

Gustavo Petro y Laura Sarabia. Foto: Juan Diego Cano. Presidencia

"En efecto —dice Daniela Garzón— de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, este sin duda es un escándalo que supera al de Nicolás Petro por los cargos y el poder de los protagonistas”.



"Laura Sarabia —reflexiona la analista— se ha convertido en la persona más poderosa de Palacio, la única que realmente habla con el Presidente y la intermediaria para llegar a él, por encima incluso de su Gabinete ministerial".



No entiendo porqué @DCoronell le da validez a una supuesta extorsión sin tener una sola prueba. Luego es @laurisarabia la que está manipulando la información y esa CORTINA DE HUMO no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación (...) — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 31, 2023

"La crisis que se vive al interior del Gobierno es muy delicada porque involucra a dos personas del círculo más cercano del presidente. No es un simple caso de fuego amigo", dice el analista Gabriel Cifuentes.



Y agrega: "Este episodio no pasará inadvertido y el Presidente tiene una difícil decisión que tomar: a quién mantener y de quién prescindir".

De ahí sale la idea de que ella se vaya conmigo a Venezuela. Es al revés: @laurisarabia me busca a mí y yo lo que hago es contratarla. Para ese momento, el problema para @laurisarabia es que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa. — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 31, 2023

"No tomar decisiones al respecto podría afectar la credibilidad del Gobierno y abrir un frente de ataques en un momento muy sensible, donde su agenda legislativa está sobre aguando, las mayorías no están claras y donde más que por los resultados del Gobierno, se está juzgando a los funcionarios por su idoneidad y capacidad técnica", dice el analista.



Pero, ¿qué puede hacer Petro? ¿Qué camino tomar? "Si sacrifica a Laura Sarabia, dice Cifuentes, estaría reconociendo que cometió un hecho legalmente cuestionable y renunciaría a su más importante vocera en el Gobierno. Si sacrifica a Benedetti corre el riesgo de ganarse un poderoso enemigo, confidente de campaña y clave en la región Caribe. Eso sin mencionar el importante rol que juega en Venezuela, relación que para Petro es estratégica", asegura.



"Sin embargo, mantener a Benedetti dejaría un mal sabor e implícitamente le pasaría un acto que a todas luces puede parecer desleal, no sólo contra Sarabia, sino con su Gobierno, al haber expuesto públicamente a la mano derecha del Presidente. No será una decisión fácil, cualquiera que tome tendrá un costo altísimo políticamente" dice el experto en análisis político.

El acto se posesión de Benedetti como embajador en Venezuela se realizó este miércoles. Foto: Presidencia

Benedetti está precisamente en Venezuela. Para el presidente Petro, Caracas es hoy por hoy su mayor apuesta en política exterior. "Petro es el garante del diálogo en Venezuela", dijo el mandatario venezolano en Brasil hace unas horas. Benedetti ha logrado gran empatía con el régimen e incluso en varias oportunidades parece haber ido mucho más allá de la línea marcada por su jefe directo, el canciller Álvaro Leyva.



Pero también es un hecho que el expresidente del Senado esperaba volver a Colombia en posiciones protagónicas en el Gobierno y que eso no ocurrió. Varias fuentes señalan que Benedetti no entró al gabinete en el pasado remezón ministerial por oposición de Sarabia y que ese hecho encendió aún más la pelea.



Sus cercanos dicen que esperaba el Ministerio de Defensa o el de la Política. En todo caso, de cara a las regionales de octubre, su conocimiento de cómo se mueve la maquinaria electoral, sobre todo en la Costa Atlántica, es una carta que lo hace muy valioso para Petro.



A cinco meses de las elecciones, cuando en los 32 departamentos se elijan los gobernadores y diputados de las asambleas departamentales y en los 1.101 municipios sus alcaldes, concejales y ediles de las juntas administradoras locales, el Pacto Histórico se enfrenta al reto de mantener los buenos resultados electorales alcanzados en el 2022.



¿Quién, entre Sarabia y Benedetti, resulta más funcional para los intereses de Petro y del Pacto? Esa es la pregunta que deberá dilucidarse en las próximas horas.

Me llega esto: Hay quienes se inflan como un globo… por un apellido, un cargo o una cuenta en el banco y se olvidan de que vivimos en un mundo lleno de alfileres. pic.twitter.com/miiUOjcDPc — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 22, 2023

Sus oponentes políticos saben que hay una herida abierta en el Gobierno: "Las intrigas de la Casa de Nariño con @PetroGustavo no paran: fuentes cercanas a @laurisarabia acusan a Armando Benedetti @AABenedetti de chantajearla", dice el Partido Cambio Radical. "Las autoridades deben investigar y aclarar lo ocurrido", aseguró esta colectividad en un trino.



Por lo pronto, se espera que Petro hable desde Brasil, a donde asistió a la cumbre de mandatarios de la región con una comitiva en la que está Sarabia.



