Luego de la visita del presidente de Chile, Gabriel Boric, el presidente español Pedro Sánchez es el segundo mandatario internacional que visita Colombia desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro.



Sánchez, quien estará un día en el país, llegó en la noche de esta martes y fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán.



Hacia las 11:30 de la mañana de este miércoles fue recibido con honores militares en su ingreso a la Casa de Nariño. Allí se encontró con el presidente Petro y posteriormente sostuvieron una reunión en la cual la paz y la crisis climática fueron los ejes principales.



En declaraciones posteriores al encuentro, el presidente español aseguró: "Colombia va a contar con toda nuestra colaboración en este nuevo ciclo político".



"Por primera vez en la historia de la democracia colombiana hay un gobierno paritario. Nosotros también los somos. Creemos que la política exterior debe incorporar la perspectiva de la igualdad de género", manifestó.



Negociación con el Eln

Sobre el ofrecimiento de España para ser país garante en una eventual negociación con el Eln, Petro manifestó que ese tipo de decisiones se deben tomar en consenso con la contraparte. "(Con) la nueva realidad que existe en los campos de Colombia, en este tipo de conflicto, incluso la elección de negociadores puede variar".



Agregó que este proceso puede ser "el primer paso para una paz integral, no solo con el Eln".



Presidente Gustavo Petro tras reunión con el presidente de España, Pedro Sánchez. Foto: Presidencia

El presidente español, por su lado, recalcó que el acuerdo de paz con las Farc inspiró a la política internacional. "En ese contexto, España tiene una tradición de acompañar acuerdos de paz en América Latina. Dada nuestra hermandad con Colombia nos mostramos con toda la disposición para contribuir a esa paz", aseguró.



"Hemos recibido cartas del Eln, que son públicas; de las facciones de las Farc que no firmaron el acuerdo con Santos, de -lamentablemente porque no debería existir eso- quienes volvieron a las armas después de firmar el acuerdo del teatro Colón (...) de las autodefensas gaitanistas, oficinas diversas como se les llaman de bandas de todo tipo", confirmó Petro. Dijo que la única organización delictiva que no ha enviado cartas al Gobierno son los comandos de las fronteras.



Sobre esto dijo que estaban "llenos de cartas pidiendo paz y negociar" pero enfatizó en que hay que pasar a acciones y muy en la línea de lo que manifestó el presidente del Senado, Roy Barreras, en entrevista con este diario, "esas acciones deberían significar que si se quiere la paz, que se deje de matar".



Respecto a los narcotraficantes, manifestó que todo aquel que no negocie con el Estado, será extraditado.

Crisis climática y covid-19

"Hemos hablado de las crisis climática, un tema que Colombia quiere poner en la discusión en el escenario mundial dado que es el principal problema que hoy afronta la humanidad", dijo Petro.



Sánchez, por su lado, coincidió con el presidente colombiano y dijo que el programa de ambos, en ese sentido, está en la misma "sintonía".



"El gobierno español ha estado con la región, especialmente ante el terrible impacto que tuvo la covid-19. En la última cumbre iberoamericana comprometí que España daría prioridad a la región para facilitar el acceso a las vacunas y así ha sido", expuso.



Pero Sánchez fue recibido con honores en Colombia. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Los momentos previos a la reunión

Antes de su entrada lo saludó una delegación del gobierno colombiano compuesta por el canciller; Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz; Dario Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo; Francisco José Coy Granados, viceministro de Relaciones Exteriores; Laura Gil, viceministra de Asuntos Multilaterales;

Laura Camila Sarabia Torres, secretaria privada de Presidencia y Juan Guillermo Castro Benetti, director Europa.



"De él depende todo", se alcanzó a escuchar que le dijo Petro a Sánchez cuando presentó al alto comisionado. Luego el presidente español también le comentó: "Me imagino que serán estos días intensos", a lo que Petro le respondió entre risas: "Sí (estamos) nombrando todavía".



Su agenda comenzó en la mañana de este miércoles, pues asistió a un foro con empresarios e inversionistas colombianos y españoles en Bogotá.



La Cancillería informó que en horas de la tarde participará en un acto simbólico que tendrá lugar en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Además, asistirá a un evento con representantes de la colectividad española en Colombia.



